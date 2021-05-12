انخفاض مبيعات «تسلا» في الصين بسبب أزمة تسريب المعلومات وحادث «تكساس»

بعد تصدر شركة «تسلا» قائمة مبيعات السيارات الكهربائية في الصين، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة وارتفاع الأرباح بشكل كبير، أعلنت «تسلا» تراجع مبيعات الشركة في الصين، خلال شهر أبريل الماضي، وسط تصاعد الانتقادات الكبيرة الموجهة إلى شركة صناعة السيارات الأمريكية الكهربائية.

وفي الفترة الماضية، لقى شخصان مصرعهما في حادث سير أثناء استقلال سيارة «تسلا موديل S»، أفخم وأغلى سيارة كهربائية من شركة «تسلا» الأمريكية، بسبب اختلال نظام القيادة الآلية في السيارة، مما أدى إلى انحراف مسار السيارة وتغيير خط سيرها، ثم اصطدمت بشجرة، في ولاية تكساس، أدى ذلك إلى حريق في البطاريات الكهربائية مما أدى الى حريق السيارة بالكامل وتفحمها وتفحم الجثث.

وبعد هذا الحادث انخفض الطلب على سيارات «تسلا» في الصين، وفي معرض «شنغهاي الدولي للسيارات» المقام في الصين في منتصف أبريل الماضي، حدثت مشاجرة كلامية بين أحد ملاك «تسلا» والإدارة الصينية للشركة في المعرض، بسبب حدوث بعض المشاكل والعيوب الصناعية في السيارة، وفقا لما ذكرت بعض المصادر الصينية في ذلك الوقت.

كما اتهمت الصين، شركة تسلا، بأنها تسرب معلومات مهمة من الكاميرات والرادارات الأمامية للسيارة، للحكومة الأمريكيةن وتصور الأماكن الحساسة والمراكز الشرطية والمخابرات، لتقرر الصين منع دخول سيارات «تسلا» إلى المنشآت الحكومية مطلقا.

وبسبب تلك الأحداث المتلاحقة، انخفضت مبيعات «تسلا» في الصين، حيث باعت 25 ألفا و845 سيارة محلية الصنع في أبريل الماضي، بانخفاض 35 ألفا و478 سيارة عن مارس الماضي، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن جمعية سيارات الركاب في الصين، أمس الثلاثاء.

وجرى تصدير حوالي 14 ألفا و174 سيارة كهربائية من مصنع شنغهاي الصيني العملاق، وهو ما يدل على زيادة الطلب في الأسواق الأوربية، كما ذكر التقرير.