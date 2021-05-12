«نيسان موتور» تعلن نتائجها للسنة المالية 2020

أعلنت شركة نيسان موتور المحدودة، اليوم، النتائج المالية للربع الرابع وفترة الـ12 شهرًا المنتهية في 31 مارس 2021.

وفي السنة المالية 2020، أظهرت «نيسان» انتعاشًا ثابتًا ربعا تلو الآخر، من خلال تعزيز القاعدة المالية، وتحسين نفقات البيع، وخفض التكلفة الثابتة، مدعومين بشكل أكبر بتشكيلة المنتجات المتجددة.

تمكنت «نيسان» من زيادة المبيعات خلال فترة صعبة غير مسبوقة. وعلى وجه الخصوص، نما حجم المبيعات في الربع الرابع بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الثالث. بالإضافة إلى ذلك، حققت «نيسان» تحسينات ملحوظة في جودة المبيعات، وحوافز المبيعات المثلى، وخفض المخزون مع تحسين الإيرادات لكل وحدة، مما أدى إلى انخفاض كبير في الخسائر التشغيلية في الربع الرابع مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ونتيجة لذلك، أحرزت الشركة تقدمًا ثابتًا نحو تحقيق أهداف «نيسان NEXT» خلال العام، لترشيد نقاط القوة في نيسان، وتحديد أولوياتها والتركيز عليها، وبناء أساس مستدام للنمو على المدى الطويل. وقدمت «نيسان» أكثر من 350 مليار ين، في تخفيضات التكلفة الثابتة، متجاوزة الهدف المستهدف؛ وشهدت مبيعات مبكرة جيدة لسيارة روج الجديدة كليًا في الولايات المتحدة و Note e-POWER الجديدة كليًا في اليابان، وهي جزء من مجموعة جذابة من المنتجات الجديدة التي تعزز قوة نيسان.

وتأثر أداء الشركة للعام بأكمله بسبب جائحة COVID-19 العالمي الذي أدى إلى انخفاض حجم المبيعات، لا سيما في الربع الأول، وتعافت المبيعات في الأرباع التالية. ومع ذلك، لا يزال تغير مناخ الأعمال يمثل تحديًا. بالإضافة إلى تأثير COVID-19، أدت العوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف ونقص إمدادات أشباه الموصلات، إلى ضغط ربحية الشركة.

وفي السنة المالية 2020، انخفض صافي الإيرادات الموحدة إلى 7.86 تريليون ين، مما أدى إلى خسارة تشغيلية قدرها 150.7 مليار ين، التي تحسنت بشكل كبير عن توقعات العام بأكمله في بداية السنة المالية، وخسارة صافية قدرها 448.7 مليار ين. ويشمل ذلك التكاليف المرتبطة بإعادة الهيكلة بمقدار 61.3 مليار ين، حيث ركزت «نيسان» على التحسينات التشغيلية والكفاءة لتحويل الأعمال. كان التدفق النقدي الحر لأعمال السيارات سالب 391.0 مليار ين.

وتحتفظ نيسان، بالسيولة الكافية لتوجيهها خلال بيئة الأعمال الصعبة هذه. وفي نهاية العام، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لأعمال السيارات 1.9 تريليون ين. وبلغ صافي السيولة النقدية للسيارات 636.0 مليار ين. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة الوصول إلى ما يقرب من 2.2 تريليون ين، في التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة.