ضبط كميات من الأستروكس والهيروين والأفيون قبل عيد الفطر

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكل أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات على مستوى الجمهورية، قبل عيد الفطر المبارك.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 32 قضية متنوعة بكل محافظات الجمهورية، بإجمالي 38 متهما، بحوزتهم المضبوطات التالية: كمية من مخدر الحشيش (16.170 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأستروكس (1.550 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين (1.40 كيلو جرام).

كما جرى ضبط كميات من مخدر الأفيون والبانجو والأيس، و6000 قرص مخدر، و700 قرص مؤثر.

كما جرى تنفيذ 39 حكما قضائيا، وضبط فرد روسي، 6 طلقات نارية، 41 هاتفا محمولا، 4 سيارات، 5 دراجات نارية، 6 قطع سلاح أبيض.

وقد لاقت الحملات استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.