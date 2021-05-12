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بعد ارتفاع معدل البيع.. أسعار ومواصفات أرخص السيارات الياباني 2021 في مصر

كتب:

طلعت الصناديلي
07:54 م | الأربعاء 12 مايو 2021
سيارات ياباني 2021_أرشيفية

سيارات ياباني 2021_أرشيفية

سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي اليابانية داخل السوق المحلية ارتفاعًا، خلال فترة الربع الأول من العام 2021، حيث وصلت النسبة إلى 60.2% بعدد 14721 سيارة؛ وخلال السطور التالية رصد لقائمة الأسعار والمواصفات لأرخص السيارات من المصنع الياباني في السوق المصرية، ومنها:

سوزوكي اسبرسو

- تتوافر السيارة في السوق المحلية بفئة واحدة يصل سعرها إلى 147 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1000 سي سي، وقوة 47 حصان، وعزم دوران يصل إلى 90 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

- تأتي بأبعاد «3565 مم طول، و1520 مم عرض، و1549 مم ارتفاع»، ويصل طول قاعدة العجلات 2380 مم.

- تستهلك السيارة متوسط 4.6 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة، وتتسارع من «0: 100» كم/ ساعة في غصون 14.3 ثانية.

- تصل سعة الصندوق الخلفي نحو 239 لتر.

سوزوكي سويفت

- تتوافر السيارة بفئتين الأولى بسعر 209.500 جنيه، والثانية بسعر 218.500 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي، وقوة 84 حصان، وعزم دوران يصل إلى 107 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.

- تأتي بأبعاد «3840 مم طول، و1735 مم عرض، و1495 مم ارتفاع»، ويصل طول قاعدة العجلات 2450 مم.

- تستهلك السيارة متوسط 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة، وتتسارع من «0: 100» كم/ ساعة في غضون 12.9 ثانية.

نيسان صني

- تتوافر السيارة بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 185 ألف جنيه، والثانية بـ 206 ألف جنيه، والثالثة بـ219.500 جنيه، والرابعة بـ230.500 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، وقوة 108 حصان، وعزم دوران يصل إلى 134 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة مانيوال في الفئة الأقل سعرًا مكون من 5 سرعات، وفي الفئات الأعلى تجهيزًا متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تأتي بأبعاد «4425 مم طول، 1659 مم عرض، 1500 مم ارتفاع»، ويصل طول قاعدة العجلات 2600 مم.

- تستهلك متوسط 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة، وتتسارع من «0: 100» كم/ ساعة في غضون 21.5 ثانية.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة نحو 490 لترا.

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