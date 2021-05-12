بعد ارتفاع معدل البيع.. أسعار ومواصفات أرخص السيارات الياباني 2021 في مصر

سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي اليابانية داخل السوق المحلية ارتفاعًا، خلال فترة الربع الأول من العام 2021، حيث وصلت النسبة إلى 60.2% بعدد 14721 سيارة؛ وخلال السطور التالية رصد لقائمة الأسعار والمواصفات لأرخص السيارات من المصنع الياباني في السوق المصرية، ومنها:

سوزوكي اسبرسو

- تتوافر السيارة في السوق المحلية بفئة واحدة يصل سعرها إلى 147 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1000 سي سي، وقوة 47 حصان، وعزم دوران يصل إلى 90 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

- تأتي بأبعاد «3565 مم طول، و1520 مم عرض، و1549 مم ارتفاع»، ويصل طول قاعدة العجلات 2380 مم.

- تستهلك السيارة متوسط 4.6 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة، وتتسارع من «0: 100» كم/ ساعة في غصون 14.3 ثانية.

- تصل سعة الصندوق الخلفي نحو 239 لتر.

سوزوكي سويفت

- تتوافر السيارة بفئتين الأولى بسعر 209.500 جنيه، والثانية بسعر 218.500 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي، وقوة 84 حصان، وعزم دوران يصل إلى 107 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.

- تأتي بأبعاد «3840 مم طول، و1735 مم عرض، و1495 مم ارتفاع»، ويصل طول قاعدة العجلات 2450 مم.

- تستهلك السيارة متوسط 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة، وتتسارع من «0: 100» كم/ ساعة في غضون 12.9 ثانية.

نيسان صني

- تتوافر السيارة بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 185 ألف جنيه، والثانية بـ 206 ألف جنيه، والثالثة بـ219.500 جنيه، والرابعة بـ230.500 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، وقوة 108 حصان، وعزم دوران يصل إلى 134 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة مانيوال في الفئة الأقل سعرًا مكون من 5 سرعات، وفي الفئات الأعلى تجهيزًا متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تأتي بأبعاد «4425 مم طول، 1659 مم عرض، 1500 مم ارتفاع»، ويصل طول قاعدة العجلات 2600 مم.

- تستهلك متوسط 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة، وتتسارع من «0: 100» كم/ ساعة في غضون 21.5 ثانية.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة نحو 490 لترا.