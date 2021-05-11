«بيسين» في 10 أيام والماسك من أمريكا.. تعرف على كواليس «رامز عقله طار»

عرض برنامج «رامز عقله طار»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة «MBC مصر» الفضائية، كواليس تصميم وتنفيذ البرنامج ليخرج بالصورة «المرعبة» التي يهدف إليها صناع البرنامج.

وقال رامز جلال، إنه واجهتهم عدة مشكلات، أولها مشكلة المكان الذي توفر في مدينة الملاهي بجدة في المملكة العربية السعودية، والمشكلة الثانية هي تصنيع كبسولة الـ«هوب دروب» بهذا الوزن الثقيل والصناعة الدقيقة، لذلك صنعوها في إنجلترا، والمشكلة الثالثة هي كيف يسقط الضيف من هذا الارتفاع، ولذلك أنشأوا «بيسين أوليمبي» قطره 50 مترا وعمقه 6 أمتار، وحفروه في 10 أيام.

وأضاف «جلال»، أن المشكلة الثالثة هي كيفية رفع الـ«هوب دروب» وهي وزنها 2 طن إلى هذا الارتفاع، لكي تحقق الرعب المطلوب، لذلك استخدموا أوناش ناطحات السحاب، ولجأوا إلى صناعة الـ«ماسك» لشخصية بهجان التي تخفى فيها في البرنامج، في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستضاف رامز جلال، في برنامج «رامز عقله طار»، عددا كبيرا من الفنانين، منهم محمود عبدالرحيم «جنش» حارس مرمى نادي الزمالك، ومهاجم النادي الأهلي مروان محسن، والفنان حمادة هلال، طارق يحيى، والفنان معتصم النهار، والكابتن رمضان صبحي، والفنان كريم عفيفي نجم مسرح مصر، والفنانة نسرين طافش، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، فضلًا عن الفنان محمد هنيدي وأحمد حلمي، وعدد آخر من الفنانين، يقعون في فخ المقلب، حيث يصطحبهم أحد لكي يشاهدوا مدينة الملاهي بصورة أقرب، حتى يسقطون في المقلب، وعادة ما يكون رد الفعل بالضحك أو بالعصبية.