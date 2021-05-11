«رامز عقله طار» ينشر فيديو لكواليس التصوير: بيسين أوليمبي وماسك بهجان

عرض برنامج «رامز عقله طار» في حلقة اليوم الثلاثاء، أغنية البرنامج مصحوبة ببعض المقاطع من كواليس التصوير.

وظهرت في الفيديو بعض المشاهد من تجهيزات التصوير، بينهم المصورين والفنيين والعاملين في البرنامج، كما ظهرت أيضا بعض المقاطع من الحلقات السابقة، التي استضاف فيها عددا من نجوم الفن والرياضة.

وتناول رامز جلال في هذه الحلقة التحديات التي واجهتهم في تصوير البرنامج، مثل المكان، وأيضا تصنيع كبسولة الـ«هوب دروب»، وطريقة رفعها واستخدام أوناش ناطحة سحاب من أجل رفعها بالطريقة المطلوبة.

وأشار إلى أنهم استطاعوا حفر «بيسين أوليمبي» ليسقط فيه الضيف من الكبسولة خلال 10 أيام فقط، كما صنعوا «ماسك» لشخصية «بهجان» التي تخفّى فيها في البرنامج في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا، واستضاف رامز جلال، في برنامج «رامز عقله طار»، عددا كبيرا من الفنانين، منهم محمود عبدالرحيم «جنش» حارس مرمى نادي الزمالك، ومهاجم النادي الأهلي مروان محسن، والفنان حمادة هلال، وطارق يحيى، والفنان معتصم النهار، والكابتن رمضان صبحي، والفنان كريم عفيفي نجم مسرح مصر، والفنانة نسرين طافش، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، فضلًا عن الفنان محمد هنيدي وأحمد حلمي، وعدد آخر من الفنانين، يقعون في فخ المقلب، حيث يصطحبهم واحد من فريق البرنامج لكي يشاهدوا مدينة الملاهي بصورة أقرب، حتى يسقطون في المقلب، وعادة ما يكون رد الفعل بالضحك أو بالعصبية.