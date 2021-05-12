أسامة الأزهري يشكر صاحب عنوان برنامجه في رمضان الكاتب خالد محمد خالد

أعرب الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، عن شعوره بكثير من الشجن والحزن بسبب وصول برنامجه «رجال حول الرسول» المذاع على قناة «DMC» في شهر رمضان الكريم إلى حلقته الأخيرة، مؤكدا أنه جمع عصارة مصادر متعددة وقدمها للمشاهدين في محتوى من أجل الكشف عن زوايا وخبايا ونواحٍ جديدة من حياة الصحابة، يترتب عليها بلا شك القدرة على إيصال رسالة تقدير واحترام وإجلال لكل صاحب حرفة ومهنة، وتحريك همتهم ورد اعتبار لكل حرفة ومهنة كريمة في أي ميدان كان وجبر خاطر كل شخص عن أرض مصر.

وأضاف: «كانت رحلة عشت معكم فيها بقلبي وعقلي وروحي ووجداني وتشرفت بأن أقدم لحضرتكم فيها عصارة عدة سنوات من البحث والتنقيب وجمع المادة العلمية، وكانت تتجمع بين يدي هذه الزوايا والخبايا من سير الصحابة الكرامة رضي الله عنهم، وكانت تتجمع تحت يدي حرفهم بالتدريج، وانا لا أدري ما يمكن أن أصنعه بهذه الزوايا الجديدة والنادرة في حياة الصحابة».

وتابع أنه أشار إلى عدد من الكتب التي أُلفت في هذا الباب ككتاب «تخريج الدلالت السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الحرف والمهن والصنائع والعمالات الشرعية» للشيخ علي بن موسى الخزراعي التلمساني، وكتاب «التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية» للإمام الكبير محدث زمانه محمد عبد الحي بن عبد كبير الكتاني، وقد رصد في كتابه ما يزيد عن مائتي حرفة ومهنة في زمن النبوة الكريم: «وقد كان لنا كمدرسة مصرية إسهام عظيم في هذا، في كتاب جليل في السيرة النبوية للأستاذ الكبيرة الشيخ رفاعة الطهطاوي، وسمي كتابه نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز، حيث خصص بابا كبيرا يمتد على نحو 100 صفحة في خواتيم الجزء الثاني من الكتاب من الوظائف والمهن التي كانت موجودة أيام النبوة».

وقدم الشكر للكاتب الراحل خالد محمد خالد الذي سمي كتابه «رجال حول الرسول» وجلعناه حول البرنامج: «وأتينا بحصيلة ما في تلك الكتب، مثل كتاب تخريج الدلائل السمعية ونهاية الإيجاز والإصابة في تمييز الصحابة للحافظ بن حجر وغيرها مع ما هو منثور في بطون كتب الحديث، ثم استعرنا له عنوان كتاب الأستاذ محمد خالد فلا يفوتني عرفانا وأدبا أن أوجه تحية إلى روحه الكريمة على عنوانه الملهم الذي استعرناه منه والذي سمينا به هذا البرنامج».

ووجه الأزهري تحية إلى الإعلامي أحمد الدريني، موضحًا: «ظللنا على مدار 27 حلقة كاملة وهو يدير الحوار ويوجه الأسئلة ويستكشف ويلفت نظري إلى الزوايا التي تحتاج إلى تغطية وإشارة وأدار الحوار باقتدار كامل على مدى 27 حلقة وأنست به في إدارته للحوار، وانشغل عنا في آخر 3 حلقات لأمر مهم عنده وأوجه له التحية في خواتيم البرنامج».