صفاء أبو السعود: علموا أولادكم الفرحة ولم أتوقع نجاح «أهلا بالعيد»

تحدثت الإعلامية صفاء أبو السعود عن نعمة الفرحة ومدي تأثير أغنيتها «أهلا بالعيد» ونجاحها حتى هذه الأيام رغم مرور سنوات كثيرة على غنائها فقالت: «لم أتوقع نجاح أغنية أهلا بالعيد بهذا الشكل وفكرة ارتباط الناس بها حتي يومنا هذا يشعرني بنعمه الفرحة، والحقيقة المحلن الراحل جمال سلامة عمل لحن مبهج وموسيقي عشقها الأجيال».

جاء ذلك خلال مداخلة تليفونية لصفاء أبو السعود في برنامج من القلب للقلب للإعلامية إيمان رياض على شاشة إم بي سي مصر 2، في حضور ضيف البرنامج الثابت الدكتور أحمد ممدوح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

تابعت: «واختيار الراحل عبد الوهاب محمد للكلمات كان موفقا جدا، دخلت قلب الناس بسهولة، غير أني لم أحلم بالعمل مع شاعر كبير بقدره».

واستكملت: «كل إنسان لابد أن يبحث عن السعادة ويتجنب الأمور المحزنة، وبعيدا عن أغنيتي يجب على كل أسرة أن يشعروا أولادهم بالعيد وفرحته ونعم ربنا الكبيرة علينا، لأن الفرحة عدوى جميلة تصيب كل المحيطين بالسعادة».

يذكر أنّ أغنية «أهلا بالعيد»، وتقول كلماتها:

أهلا أهلا بالعيد.. مرحب مرحب بالعيد

العيد فرحة.. وأجمل فرحة

تجمع شمل قريب وبعيد

سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد

غنوا معايا غنوا

قولوا ورايا قولوا

كتر يارب في أفراحنا

واطرح فيها البركة وزيد

جانا العيد أهو جانا العيد

باركوا وهنوا.. سوا واتمنوا

كل العالم يبقى سعيد

كله أخوة.. بره وجوه

كل فرح وهنا وزغاريد

غنوا معايا غنوا

قولوا ورايا قولوا

كتر يارب فى أعيادنا

واطرح فيها البركة وزيد