صفاء أبو السعود ناعية رئيس أكاديمية الفنون الأسبق: رمز من رموز الإبداع

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، دكتور عصمت يحيى، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود لـ«الوطن»: «إننا فقدنا اليوم رمزًا من رموز الإبداع المصري والعالمي، وقيمة وقامة فنية وعلمية رفيعة وشخصية شديدة الرقي والاحساس والإعتزاز بما يقدمه من أعمال نادرة».

صفاء أبو السعود: «كان بمثابة الأب والأخ والصديق»

وأضافت: «د. عصمت يحيى، كان بمثابة الأب والأخ والصديق والمعلم لأجيال كثيرة، ساهم معهم في إثراء الساحة الفنية والأكاديمية بعشرات الأعمال الأبداعية الراقية، وجيل من الأساتذة الذين يدينون له بكثير من الفضل، ويسيرون على نهجه باستكمال رسالته الفنية السامية، رحم الله الفنان والإنسان والأكاديمي العظيم د.عصمت يحيى».

معلومات عن د\ عصمت يحيي في حياته الفنية

يذكر أن الدكتور عصمت يحيى، صمم وأخرج وشارك في العديد من عروض الباليه الكلاسيكي العالمي، وعروض الإحتفالات الخاصة بالمناسبات القومية، بجانب تصميمه لمجموعة كبيرة من أهم الاستعراضات في السينما والمسرح والتلفزيون منها فوازير «عمو فؤاد، احنا فين، جدو عبده» ومسرحيات «البرنسيسة، المهاجر، راقصة قطاع عام»، كما شارك في تصميم الاستعراضات الخاصة لمسلسلات «زهور من نور" و"هارون الرشيد».

وكان شغل الدكتور عصمت يحيى العديد من المناصب الأكاديمية، منها أستاذ الأداء الحركي بالمعهد العالي للفنون الشعبية، وعميد للمعهد العالي للباليه، وعميد للمعهد العالي للفنون الشعبية، ثم رئيسا لأكاديمية الفنون.

وكان مجلس إدارة أكاديمية الفنون، قد رشحه لنيل جائزة الدولة التقديرية لعام 2020، وذلك لتاريخه الفني والإبداعي في مجال الفنون لمدة 50 عامًا ، كما أن مركز الإبداع للفنون والتنمية الثقافية بالمحلة الكبرى، إطلق اسمه على أول مدرسة للباليه بوسط الدلتا بمركز الابداع للفنون في مدينة المحلة الكبرى بمنطقة منشية البكري.