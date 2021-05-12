بعد قصرها على المساجد الكبرى.. أشهر ساحات صلاة عيد الفطر 2021 بالقاهرة

يحل علينا غدًا أول أيام عيد الفطر المبارك، والذي أقرت رئاسة مجلس الوزراء خلاله عددًا من الإجراءات الاحترازية لمنتع انتشار فيروس كورونا، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

ومن أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية السماح بأداء صلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حاليًا صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية التي تتم في صلاة الجمعة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أشهر ساحات صلاة عيد الفطر في القاهرة على النحو التالي:

مسجد الصديق

يقع المسجد بمنطقة مساكن شيراتون في مصر الجديد، ويعتاد المسجد على إنزال عدد كبير جدًا من البالونات الملونة على المصلين من أعلى السطح، فضلًا عن توزيع الحلوى والهدايا الرمزية على المصلين.

مسجد يوسف الصحابي

يوجد مسجد الصحابي بميدان الحجاز، ويتوافد عليه آلاف المصلين كل عام في الساحات للاستمتاع بالبالونات الطائرة.

مسجد مصطفى محمود

يوجد المسجد بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، وهو من أشهر المساجد التي تضم ساحات واسعة لأداء صلاة العيد.

مسجد بلال

المسجد يوجد بمنطقة المقطم، تؤدى فيه صلاة العيد وسط البلالين المعلقة التي توزع على الأطفال فور انتهاء الصلاة.

مسجد العريفي

يوجد مسجد العريفي في النزهة الجديدة، ويتميز أيضًا بتوزيع البالونات والحلوى على المصلين، فضلًا عن الشخصيات الكارتونية التي تحتفل معهم في الساحات عقب الصلاة.

مسجد عمرو بن العاص

ويعد مسجد عمرو بن العاص الذي يقع في منطقة مصر القديمة من أبرز وأشهر المساجد التي يمكنك الإحساس فيها ببهجة العيد بسبب الأجواء الاحتفالية من البالونات والهدايا.

مسجد السلطان حسن

يوجد مسجد السلطان حسن بالقلعة، ويشتهر المسجد بتوزيع وبيع البلالين في الممر المؤدي للمسجد.

موعد صلاة العيد

صلاة العيد بالقاهرة 5:28، والجيزة 5:28، والإسكندرية 5:31، وبورسعيد 5:21، والسويس 5:23، والعريش 5:16، والطور 5:22، وسانت كاترين 5:20، وطابا 5:14، شرم الشيخ 5:20، ودمنهور 5:29، وطنطا 5:27، والمنصورة 5:25، والزقازيق 5:26، وبنها 5:27، وشبين الكوم 5:28، وكفر الشيخ 5:27.

ضوابط أداء صلاة العيد

- صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط.

- عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

- ارتداء المصلين الكمامة قبل دخول المسجد.

- اصطحاب المصلى الشخصي.

- مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

- عدم فتح دورات المياه.

- فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق.

- لا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق بينما لا تزيد الخطبة على 10 دقائق.

- لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

- عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيًّا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.