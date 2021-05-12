الأوقاف: تكبيرات صلاة العيد 7 دقائق والخطبة 10.. واصطحاب الأطفال ممنوع

هنأ الدكتور عبدالله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، الشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن صلاة العيد ستكون في نفس المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، مع تأكيد عدم السماح بأدائها في الساحات والأماكن المفتوحة، حفاظا على الصحة العامة والتباعد الاجتماعي، في إطار الضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة، وتعمل بها وزارة الأوقاف.

وأضاف «حسن» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مدة التكبيرات الخاصة بصلاة العيد يجب ألا تزيد عن 7 دقائق فقط، على أن تكون مدة خطبة العيد 10 دقائق، مع تحقيق أقصى درجات الالتزام بالقرارات الصادرة عن الوزارة تحقيقا للتباعد الاجتماعي.

وتطرق المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى مصليات السيدات والوضع الخاص بالأطفال، قائلا إن المصليات الخاصة بالسيدات التي كان مقررا فتحها في شهر رمضان هي التي تُقام بها صلاة العيد لكن يجب أن تكون هناك واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف، أو مشرفة من قبل المديرية، لضبط الإجراءات الاحترازية داخل المصلى.

وتابع: «نرجو من الجميع التعاون في تطبيق أقصى الإجراءات، وأن يكون الأطفال في بيوتهم، وأن تكون الصلاة دون أطفال، حتى نساعد جميع العاملين في الأوقاف، ونتعاون جميعا من أجل أن تبقى بيوت الله عز وجل، مفتوحة، وأن يسلمنا الله من هذا الوباء».