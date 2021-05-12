أفلام عيد الفطر 2021.. أبرزهم «ديدو» لـ كريم فهمي

تستعد السينمات، لاستقبال الجمهور، بشأن أفلام عيد الفطر 2021، اعتبارًا من الغد الخميس، حيث تضم الخريطة السينمائية 3 أفلام فقط، وذلك بعد تراجع بعض المُنتجين عن طرح أفلامهم، بسبب الإجراءات التي فرضتها الحكومة ضمن مواجهة فيروس كورونا.

وتشمل قائمة أفلام عيد الفطر 2021، 3 أفلام، وهم «ديدو»، للفنان كريم فهمي، و«ثانية واحدة» لـ دينا الشربيني، و«أحمد نوتردام» للفنان رامز جلال.

وترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن أفلام عيد الفطر 2021، وهم كالتالي:

«ديدو»

الفيلم من بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدي المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.

وظهر كريم فهمي بطل الفيلم خلال البوستر ويبدو صغير الحجم، كما أظهر ذلك البوستر الرسمي للفيلم.

«ثانية واحدة»

فيلم «ثانية واحدة» من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، ومن بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

الفيلم يدور في إطار تشويقي اجتماعي، ويكثف أبطال العمل عدد ساعات التصوير، وذلك بعدما توقف الفيلم لعدة أيام بسبب عدد من الإجازات.

«أحمد نوتردام»

فيلم «أحمد نوتردام»، الذي كان يحمل اسم مبدئي «هيكل نظمي»، بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، شيماء سيف، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

ويجسد رامز جلال، خلال أحداث فيلم «أحمد نوتردام»، شخصية صحفي يقابل المشكلات ويحاول مواجهتها بطريقة ما، وتجسد غادة عادل، شخصية طبيبة، تحاول التعاون معه للتحايل على هذه المشكلات.

ويعد فيلم أحمد نوتردام، التعاون الثالث بين رامز جلال وغادة عادل، بعد أن شاركا معا فيلم «عيال حبيبة»، مع حمادة هلال وحسن حسني ومحمد لطفي ومحمد نجاتي، و«الباشا تلميذ»، مع كريم عبدالعزيز، ومها أحمد، ومحمد رجب.