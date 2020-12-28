كريم فهمي: «انا عندي كورونا وفي العزل وبقولكوا تفائلوا شويه»

دعا الفنان كريم فهمي عبر حسابه علي «انستجرام» جمهوره إلى التفاؤل رغم إصابته بفيروس كورونا وتواجده في العزل المنزلي.

ونشر فهمي أغنيه «تفائلوا بالخير» لياسمين علي وعلق قائلا: «اتفائلوا شويه يخرب بيت التشاؤوم اللي انا شايفه، انا عندي كورونا و في عزل و بقولوكوا اتفائلوا ، كفايه نشر اخبار سلبيه، إتفائلوا بالخير هتلاقوه و العمر لو يجري الحقوه و سدو باب مفيهوش امل مش اي حد تصدقوه».

وكان أعلن فهمي الجمعه الماضيه اصابته بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية «استوري» بتطبيق «إنستجرام»، وكتب خلالها: «إيجابي كورونا.. الحمد لله» ومن دون أن يوضح طبيعة حالته.

وقال «فهمي» خلال مداخلة سابقة له ببرنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يقوم بالمتابعة مع أحد الأطباء وقام الأخير بوصف البروتوكول الطبي له للعلاج، كما تقوم زوجته بوضع الطعام له أمام باب الغرفة نظرا لعزله في إحدى غرف شقته، حيث إنه حاليا في اليوم الثالث من الإصابة بالفيروس.

ووجه «كريم» نصيح للجمهور بضرورة التفاؤل وعدم الاكتئاب بسبب فيروس كورونا، حيث إن التفاؤل أحد الأسباب الرئيسية والمؤدية إلى الشفاء من فيروس كورونا، كما أوصى بمنع نشر الإعلانات التي بها اكتئاب يخص فيروس كورونا لأثرها السلبي على المصابين.