كريم فهمي يعلن تعافيه من كورونا: التفاؤل علاج

أعلن الفنان كريم فهمي عبر بر خاصية «استوري» بتطبيق «إنستجرام» تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعد حجر منزلي استمر لمدة أسبوعين.

وكتب كريم: «الحمد لله نتيجة المسحة سلبيه بفضل الله ودعواتكم والتفاؤل، والله التفاؤل علاج كفاية نشر أخبار وصور سلبيه، يارب اشفي الجميع».

وأعلن الفنان كريم فهمي يوم 12ديسمبر، إصابته بفيروس كورونا عبر خاصية «استوري» بتطبيق «إنستجرام».

وكتب فهمي: «إيجابي كورونا.. الحمد لله» وذلك من دون أن يوضح طبيعة حالته.

ونشر فهمي خلال العزل المنزلي عبر انستجرام أغنيه «تفائلوا بالخير» لياسمين علي وعلق قائلا: «اتفائلوا شويه يخرب بيت التشاؤوم اللي انا شايفه، انا عندي كورونا و في عزل و بقولوكوا اتفائلوا ، كفايه نشر اخبار سلبيه، إتفائلوا بالخير هتلاقوه و العمر لو يجري الحقوه و سدو باب مفيهوش امل مش اي حد تصدقوه».

كما دعي فهمي للتفاؤل خلال مداخلة سابقة له ببرنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يقوم بالمتابعة مع أحد الأطباء وقام الأخير بوصف البروتوكول الطبي له للعلاج، كما تقوم زوجته بوضع الطعام له أمام باب الغرفة نظرا لعزله في إحدى غرف شقته، حيث إنه حاليا في اليوم الثالث من الإصابة بالفيروس.

ووجه «كريم» نصيحه للجمهور بضرورة التفاؤل وعدم الاكتئاب بسبب فيروس كورونا، حيث إن التفاؤل أحد الأسباب الرئيسية والمؤدية إلى الشفاء من فيروس كورونا، كما أوصى بمنع نشر الإعلانات التي بها اكتئاب يخص فيروس كورونا لأثرها السلبي على المصابين.

وتعامل فهمي مع كورونا كأنة دور برد عادي يلزم الراحة والالتزام ولم يضع في رأسة انه مرض راح ضحيته الآلاف ليكي يستطيع ان يتخطي هذه الفتره ولتحسين مناعته لمواجهه المرض كما شدد بضروره اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.