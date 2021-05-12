حسام موافي: «مفيش مريض سكر جهازه الهضمي سليم واحذروا زلال البول»

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، إن «مفيش مريض سكر جهازه الهضمي سليم، إما لديه إمساك أو إسهال، أو انتفاخ أو مغص»، موضحا أن أحد المضاعفات المهمة في مرض السكري هو التهاب أطراف الأعصاب، ولذلك نادرا ما نجد مريض سكري ليس لديه «تنميل في يديه أو قدميه» وهذا ناتج عن التهاب أطراف الأصابع.

التهابات الكلى بسبب مرضى السكري

وأضاف «موافي» في برنامجه «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، اليوم الأربعاء، أن مرض السكري أيضا يؤثر على الكلى، وأحد مضاعفات السكري المهمة جدًا هو التهاب الكلى، والتهابات حوض الكلى، وتُشخص بطريقة سهلة جدا وهي تحليل البول، وتظهر في شكل «زلال في البول».

التهابات حوض الكلى

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، بأن التهابات حوض الكلى تظهر في شكل «حرقان البول» لمدة عدة أيام، ثم تختفي، موضحا أن السكري يؤثر على الكلى ويجعله يفرز الـ«زلال»، ولذلك فإن تحليل البول مهم جدا لمريض السكري، مشيرا إلى أن وجود الزلال في البول دليل أيضا على تأثر الأوعية الدموية للكلى.

احذروا ظهور زلال البول

وأوضح أن وجود زلال في البول علامة مهمة أيضا لمريض الكلى لمراجعة الشرايين لديه، سواء شرايين القلب أو المخ.

وقدم الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، برنامج «ربي زدني علمًا» على قناة «صدى البلد» الفضائية، طوال شهر رمضان، وتحدث خلاله عن العديد من الأمراض التي يصاب بها الناس، مثل السكري، وأمراض القلب، وارتجاع المريء، والكبد، وغيرها من الأمراض، كما أجاب على أسئلة المشاهدين أيضا.