أحبط رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزي العميري مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم MS-800 القادمة من باريس اشتبه حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين بالخط الأخضر في راكب فرنسي الجنسية يحمل 2 شنطة كبيرة وشنطة هاندباج بدا عليه علامات القلق والارتباك.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحص بالأشعة فأفاد بوجود شرائط ذات كثافات متماثلة ومتشابهة.

تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه

وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من معتز محمود مأمور الجمرك، ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول لتفتيش حقائبة فتبين وجود 129 شريط بإحالة 1310 أقراص من الأقراص الخدرة المتنوعة منها ليريكا وكودايين وبريجابالين مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

قرر فوزي العميري مدير الادارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 69 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

تشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.