منها «رونج روفر وفولفو».. تفاصيل جلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

تستقبل قاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 56 لوط لسيارات واردة من الخارج، ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، وبساحة أرض المعارض شارع صلاح سالم، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 2021/5/5.

وأعلن القائمون على الجلسة، أن السيارات التي سيعقد المزاد لبيعها، هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج، ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة، وتشمل «رونج روفر وفولفو ومير كورى وGMC وBMW وهامر ومرسيدس وتويوتا ونيسان وفورد وستروين وسوزوكي وميتسوبيشى وشيفروليه وسانج سويج ودايو ولانسر ومبنى باص ودودج ورأس جرار وفيسبا وموتوسيكل».

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد، بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.

ويمكن معاينة السيارات، بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة وساحة أرض المعارض بشارع صلاح سالم من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويجري تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين، على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها «التجار».

والبيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة،

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التامين.

كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك .

وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده.

كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة، بمجرد انتهاء المزاد.

وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه، يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة، وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.

وفى حالة عدم الاستلام بعد ذلك، يتم إلغاء التعاقد ويتم مصادرة التأمين النهائي مع خصم قيمة المصروفات المستحقة، مضافا إليها أي غرامات تراها الجهة الإدارية.

ولا يرد ثمن كراسة الشروط، بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد، طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008، ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد، وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات، ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة.