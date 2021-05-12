تجديد حبس تشكيل عصابي حاولوا تهريب الكوكايين والكبتاجون بالإسماعيلية

أمرت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية برئاسة المستشار شريف معتز بتجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 11 شخصا 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع.

وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق من النيابة العامة ضم محمد الكاشف وأحمد عماد ومحمود نجيب وأحمد الشُخب وكلاء النائب العام، أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا واشتركوا في تهريب المواد المخدرة بالإسماعيلية ومحافظات أخرى.

وبحسب التحقيقات التي دارت على مدار أكثر من 4 أيام، فإن المتهمين كانوا على علاقة بأحد الأشخاص الذي ساعدهم في جلب المواد المخدرة من خارج مصر، وحاولوا تهريبها وتوزيعها على بعض المحافظات.

واستمع فريق من النيابة في حضور فريق من سكرتارية النيابة، برئاسة حسن فاروق ضم وليد مجاهد وعبد الغني صلاح وأشرف عبد السلام ورضا فؤاد إلي أقوال المتهمين، وكشفت التحقيقات أن المتهمين بينهم عناصر مقيمة بدائرة مركز أبوصوير وفايد بالإسماعيلية، ولهم محل إقامة بشمال سيناء، وعناصر بمحافظات سوهاج وأسيوط، وأنهم كونوا شبكة لجلب وترويج المخدرات بمختلف أنواعها.

واعترف المتهمون بحيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة متنوعة ما بين الحشيش والكبتاحون والكوكايين، بغرض الإتجار وترويجيها في الإسماعيلية والقاهرة والشرقية.

وكانت ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام، أكثر من 10 آلاف قرص مخدر وكمية كبيرة من الكوكايين، ونحو 100 فرش حشيش، كما ضبطت الحملة 8 سيارات مختلفة بينهم سيارتان ماركة مارسيدس 2021 و6 سيارات ماركات سكودا وتويوتا وهيونداي ومبلغ مالي ضخم من عملات مصرية وأجنبية وكمية من الأسلحة والذخيرة.