حملات مكثفة لمتابعة محال «الكحك والفسيخ» في الإسماعيلية

شنت مديرية الصحة بالإسماعيلية بإشراف الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وبالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري حملات مكثفة علي مدار الأيام الماضية لمتابعة محال السلع الغذائية في الأسواق.

واستهدفت حملات مكبرة برئاسة الدكتور هيام فكري، رئيس قسم المراقبة علي الأغذية بالمديرية ومفتشي الصحة، 59 منشاة غذائية خلال الفترة الماضية.

إعدام 1430 كيلو من الأغذية الغير صالحة

وقالت مصادر إن الحملات سحبت 198 عينة من المحال ومنافذ البيع والمطاعم التي تم المرور عليها وضبطت ما يقرب من 1430 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وأعدمت 117 عينة من المضبوطات التي تم ضبطها، كما حررت 29 محضر نظافة و26 محضر لعدم حمل الشهادات الصحية.

توصيات بالغلق للخطر الداهم علي المواطنين

وأوصت الحملات بغلق 4 منشأت لعدم وجود رخصة كما أوصت بغلق منشأة لوجود مصدر تلوث بها، وشملت الحملة المرور علي محال الكحك والبسكويت ومحلات الفسيخ علي مستوي المحافظة من خلال مكاتب الأغذية بالإدارات الصحيه وإدارة الأغذية بالمديرية.

وكانتحملة مكبرة بإدارة القصاصين، ضبطت 115 كيلو مواد غذائية مختلفة ما بين «زبادي ومخللات ومخبوزات ومعلبات ووجبات مطهية وفاكهة»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها قبل أسبوع تقريباً.

وقالت المصادر، إنه تم تحرير 14 محضر جنحة صحية، لعدم وجود شهادات صحية، وعدم نظافة المحال، وعرض الأغذية خارج المحل، كما أغلق أحد المحال التجارية لعدم استيفائه الاشتراطات الصحية.