انخفاض جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 12-5-2021 في مصر

سجلت أسعار الذهب في البورصات العالمية وأسواق المال انخفاضا ملحوظا في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12 مايو الحالي، تزامنا مع قدوم عيد الفطر المبارك المقرر غدا الخميس.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، إضافة لباقي الأعيرة الأخرى وهي عيار 24، وعيار 18 والجنيه الذهب وسعر الكيلو والأونصة، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 899 إلى 902، بانخفاض أربع جنيهات عن بداية تعاملات اليوم حيث سجل صباحا 903 و905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء ما بين 787 إلى 789، بعدما سجل في بداية تعاملات اليوم 790 و792 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 675 إلى 676 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بين 6296 و6312 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

كما يتراوح سعر كيلو الذهب بين 899429 إلى 901714 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

ويتراوح سعر الأونصة بين 27972 إلى 28043 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 804.60 جنيه و51.31 دولار، وعيار 24 سجل 919.52 جنيه و 58.64 دولار، وبلغ عيار 18 عند 689.65 جنيه و43.98 دولار.

نصائح للاستثمار في الذهب في ظل انخفاضه

وشهدت الأيام القليلة الماضية انخفاضات متتالية شهدها المعدن الأصفر ما أدى إلى ظهور دعوات من الغرف التجارية والتجار للاستثمار في الذهب باعتباره الوقت الأنسب للشراء قبل الارتفاع مرة أخرى، وفضل الخبراء شراء الغوايش عيار 21 نظرا لأن المصنعية بها على الذهب أقل.