لليوم الثالث على التوالي.. استقرار أسعار الذهب في محلات الصاغة

استقرت أسعار الذهب سواء عالميًا ومحليًا، اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو، لليوم الثالث على التوالي، ليثبت السعر عند نفس النقطة منذ نهاية معاملات يوم السبت الماضي.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، بالإضافة لباقي الأعيرة الأخرى، وهي عيار 24، وسعر عيار 18 والجنيه الذهب وسعر الكيلو والأونصة، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 903 و905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 790 و792 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 677 و679 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الأحد، بين 6320 و6336 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب، شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال العام الماضي، متأثرة بتفشي جائحة فيروس كورونا، حيث وصل سعر جرام الذهب إلى أعلى نقطة له في تاريخه في شهر أغسطس الماضي، حيث تخطى عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه.

ويعاني الذهب من ضبابية في المشهد، حيث يجد الخبراء والمحللين الاقتصاديين صعوبة في توقع حالة الذهب خلال الفترة المقبلة، بسبب القفزات التي يمر بها، إذ حقق المعدن الأصفر ارتفاعا وصل لأكثر من 25% خلال عام 2020 فقط بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».

بينما قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن الأيام المقبلة ستشهد إقبال عددا من المواطنين على شراء الذهب، كونه الأفضل والآمن للاستثمار في ظل انخفاض سعر الفائدة في البنك، متوقعًا أن تستمر أسعار الذهب في الانخفاض، خصوصًا في ظل الغموض المستمر وعدم الاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا.