لحظة قصف طائرات إسرائيلية لبرج الشروق السكني في غزة «فيديو»

دمرت غارة جوية إسرائيلية، مبنى مكونا من 14 طابقا في مدينة غزة، في وقت يتواصل فيه القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع لليوم الثالث. ويضم برج الشروق المدمر، مكاتب تلفزيون الأقصى، وإذاعة صوت الأقصى، التابعين لحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة.

وذكر المراسلون في قطاع غزة الفلسطيني، أن طائرات إسرائيلية أطلقت صاروخين «تحذيريين»، ثم ثمانية صواريخ أدت إلى تدمير كلي للبرج، وألحقت أضرارا جسيمة في عدد من البنايات المجاورة.

وفور سقوط صاروخي التحذير غادر سكان البرج شققهم. ويحوي البرج الذي يبعد مئات الأمتار عن مقر المجلس التشريعي في غرب مدينة غزة، شققا سكنية ومكاتب ومحال تجارية.

وبعد مرور دقائق على تدمير البرج، أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، 130 صاروخا في اتجاه مدن عسقلان وسديروت ونتيفوت في إسرائيل، «رداً على قصف برج الشروق»، وكردٍ أولي على اغتيال ثلة من قادة القسام، وفق ما أعلنت في بيان مقتضب.

وأعلنت «القسام» عصر الأربعاء، مقتل «قائد لواء غزة» في الكتائب، وعدد من القادة والعناصر في غارات إسرائيلية على مواقع للحركة في قطاع غزة.

وتقول الأجهزة الإسرائيلية إن قرابة 10 مسؤولين آخرين في حماس قتلوا، بالإضافة الى مقتل كوادر في حركة الجهاد الإسلامي، وذلك في ضربات على قطاع غزة منذ الاثنين.

ومنذ الصباح، شن سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية على مواقع عديدة لحماس في قطاع غزة ومقر قيادة الشرطة في مدينة غزة، بينما تواصل إطلاق الصواريخ من القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.