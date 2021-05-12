مقتل 7 أبطال فى الحلقة الأخيرة من مسلسل نسل الأغراب

أحداث مليئة بالصراعات والانتقام شهدتها الحلقة الأخيرة من مسلسل نسل الأغراب لأحمد السقا وأمير كرارة والذي يتم إذاعته عبر شاشة قناة أون اى.

حيث أن الجمهور كان دائم الانتظار للانتقام الذي سيحدث بين أبطال العمل وعلى وجهة الخصوص المواجهة الشرسة بين عساف الغريب الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا وغفران الغريب الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة.

وتسببت هذه الصراعات فى أن يكون هناك 7 قتلى من الأبطال فى الحلقة الأخيرة من العمل.

أحمد مالك

بدأت بمشهد قتل حمزة الذي يجسد دوره الفنان أحمد مالك حيث تم قتله على يد غفران الغريب للانتقام من عساف الغريب حيث أن حمزة هو ابن عساف من جليلة التى تجسد دورها مى عمر.

دياب

وبعد ذلك قتل رئيس المباحث على الغريب والذي يجسد دوره الفنان دياب على يد غفران الغريب حيث أنه أراد أن ينتقم منه بسبب قيامه بالقاء القبض عليه فى وقت سابق بسبب تجارته فى الأفيون.

عماد زيادة

كما اتجه عساف الغريب إلى بكرى كبير الغجر الذي يجسد دوره الفنان عماد زيادة وقتله وليس هذا فحسب وإنما أيضا قتل والده رميا بالرصاص.

ادوارد

وينضم إليهم أيضا العمدة حسيب والذي يجسد دوره الفنان ادوارد وقتل على يد عساف الغريب حيث ذهب إليه للانتقام منه بسبب أنه كان السر وراء طلاق جليلة منه وتزويجها لغفران الغريب ولذلك قتله شنقا.

محمد مهران

وهناك أيضا سعادة شقيق غفران الغريب والذي يجسد دوره الفنان محمد مهران قتل هو الأخر وجاء ذلك بعد الهجوم الذي قام به أهل البلد على قصر غفران للانتقام منه.

حمدى هيكل

وينضم إليهم المساعد الخاص بغفران الغريب والذي كان يجسد دوره الفنان حمدى هيكل والذي تم قتله هو الأخر فى الهجوم الذي نفذه أهل القرية على منزل غفران الغريب.