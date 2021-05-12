قتل وكوميك وشخصية حقيقية.. كيف يظهر اسما عساف وغفران الغريب على جوجل؟

احتل مسلسل «نسل الأغراب» الذي عُرض في شهر رمضان، ويلعب أدوار البطولة فيه كلٌ من الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، مكانة متميزة في «تريند جوجل» طوال الشهر الكريم، نظرا لاهتمام الجمهور بأحداثه التي كانت مثيرة للجدل في بعض الأوقات، فكيف انعكست أحداث المسلسل على اسمي بطلي العمل «عساف الغريب»، و«غفران الغريب» عند البحث عليهما في محرك البحث «جوجل»؟

كيف يظهر اسم غفران الغريب على جوجل؟

عند كتابة اسم «غفران الغريب» وترك مساحة في محرك البحث «جوجل» فإن أول ما يظهر هو عبارة «غفران الغريب يقتل»، وهذا نظرا لأن شخصية «غفران» تسببت في قتل عدد من أبطال العمل، ومنهم «علي الغريب»، و«حمزة» الذي كان يربيه مثل ابنه، كما قتل والد «عساف» كما يتبين من أحداث المسلسل، وأيضا حاول قتل «فاطمة» التي أحبها كلٌ من «حمزة» و«سليم».

كما يظهر أيضا في محرك البحث عبارات أخرى اهتم بها الجمهور وبحث عنها، مثل «غفران الغريب الحقيقي»، و«أم غفران الغريب»، و«قصر غفران الغريب»، و«غفران الغريب همر»، كما تظهر أيضا عبارة «غفران الغريب كتع»، في إشارة إلى الجملة التي أثارت جدلا واسعا وهي «كتع كسح كسل».

كيف تظهر شخصية عساف الغريب على جوجل؟

أما بالنسبة لشخصية «عساف الغريب»، فإن أول ما يظهر لك على «جوجل» عند كتابة هذا الاسم ثم ترك مسافة، فهو عدة عبارات أهمها: «عساف الغريب الحقيقي»، و«عساف الغريب وغفران»، بسبب الصراع الذي يدور بين البطلين.

ليس هذا فحسب، بل انعكس الجدل الذي دار حول الشخصية والمقولات التي اشتهرت بها على البحث في «جوجل»، حيث تظهر أيضا عبارات مثل «عساف الغريب كوميك»، و«عساف الغريب حالات واتس».

مسلسل نسل الأغراب من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب وفردوس عبد الحميد وإدوارد ونجلاء بدر ومى عمر ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.