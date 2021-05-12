مسلسل ضد الكسر الحلقة 30 والأخيرة.. تارا عماد تكتشف زواج طليقها من أخرى

مسلسل ضد الكسر الحلقة 30، شهد استمرار محاولات محمد فراج في التصالح مع طلقيته نيللي كريم، ويعترف لأحد أصدقائه، أنه هو المخطئ في تلك العلاقة، وأكد له أنه ما زال يحبها حتى الآن، ولكنها ترفض كل المحاولات للأصدقاء بالتدخل في عملية التصالح بينهم، وفي النهاية يتقبل فكرة رفضها لأنه عرف أنها ظلمها كثيرا.

وتسلمت تارا عماد «ملك» عملها في أحد المحال التجارية الكبرى، حيث تعمل في مهنة تقديم المعروضات مجانا للجمهور، ولكنها التقت طليقها مصطفى صدفة في المحل، وحاولت تصليح الأوضاع معه، وأخبرته أنها تحبها، وطلبت منه فرصة أخرى، إلا أنه رفض كل محاولات الحديث معها، ورفض خلق أي وسيلة تواصل معها، ولكنها اكتشفت أنها صحبة زوجته.

مسلسل ضد الكسر

مسلسل «ضد الكسر» من بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.

ويحاول محمد فراج الرجوع لنيلي كريم، خلال الأحداث بعدما وعدها بتغيير شخصيته، وتعود لقاء الخميسي لزوجها من جديد بعدما وعدها بالتغيير.

ويُعرض مسلسل «ضد الكسر»، بطولة نيللي كريم، ضمن السباق الرمضاني 2021، كل يوم الساعة 10:15 مساءً، على شبكة قنوات «CBC»، ويعاد 3 مرات، الأولى في الخامسة صباحًا، ثم 10:30 صباحًا، وبعد ذلك في الرابعة عصرًا.

ولا يقتصر عرض مسلسل «ضد الكسر»، على قناة واحدة، حيث تعرضه قنوات أخرى، بينها قناة «دبي» الفضائية، الساعة السادسة مساء.