مسلسل ضد الكسر الحلقة 29.. خروج نيللي كريم وشقيقتها من السجن

بدأت أحداث الحلقة 29 من مسلسل ضد الكسر، بطولة نيللي كريم، بتقدم مصطفى للعمل في وظيفة أخرى وعمل إنترفيو في إحدى الشركات.

ويحاول محمد فراج الرجوع لنيلي كريم، خلال الأحداث بعدما وعدها بتغيير شخصيته، وتعود لقاء الخميسي لزوجها من جديد بعدما وعدها بالتغيير.

وتخرج نيللي كريم ومصطفى وتارا عماد من السجن، بعد معرفة قاتل مصطفى درويش.

وكانت دارت أحداث الحلقة السابقة بتوصل الضابط إلى قاتل مصطفى درويش وهو صاحب المكتبة التي كانت تعمل فيها نيللي كريم، وخلال التحقيقات يعترف بارتكابه الجريمة، وذلك لنشوب خلافات بينهم، حول العملة الأجنبية التي كانوا يعملون فيها في الخفاء.

ونفذ عملية القتل بعدما نجح في التسلل إلى مكتب مصطفى درويش دون أن يدري العاملون به، وطعنه بالسكين في البطن، وفر هاربا، وسرق الأموال التي كانت متواجدة في المكتب.

مسلسل ضد الكسر

مسلسل «ضد الكسر» من بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.

ويُعرض مسلسل «ضد الكسر»، بطولة نيللي كريم، ضمن السباق الرمضاني 2021، كل يوم الساعة 10:15 مساءً، على شبكة قنوات «CBC»، ويعاد 3 مرات، الأولى في الخامسة صباحًا، ثم 10:30 صباحًا، وبعد ذلك في الرابعة عصرًا.

ولا يقتصر عرض مسلسل «ضد الكسر»، على قناة واحدة، حيث تعرضه قنوات أخرى بينها قناة «دبي» الفضائية، الساعة السادسة مساء.