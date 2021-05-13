موعد صلاة العيد في الجزائر 2021.. ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أعلنت الجزائر رسميا موعد صلاة العيد في الجزائر 2021 في جميع المناطق والمدن الجزائرية، وأكدت الحكومة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث إنها تعتبر من أهم الأمور التي يجب اتباعها في الوقت الحاضر بما يحيط به.

وأما موعد صلاة العيد في الجزائر 2021، ستكون كالآتي:

العاصمة: الساعة 6: 2 صباحا.

وقت صلاة العيد في وهران: الساعة 6:19 صباحا.

وقت صلاة العيد بسكرة: الساعة 5:55 صباحًا.

وقت صلاة عيد الفطر في عنابة: 5:43 صباحا.

وقت صلاة العيد في قسنطينة: 5:49 صباحا.

جيجل: 5:51 صباحا.

قالمة 5:45 صباحا.

عين أميناس: 5:53 صباحا.

أدرار 6:33 صباحا.

عين الصفراء 6:25 صباحا.

الصومعة 6: 3 صباحا.

الدار البيضاء 6: 1 صباحا.

الوادي: 5:54 صباحًا

سطيف: 5:54 صباحا.

عنابة 5:43 صباحا.

غرفة مجلس الشيوخ 6: 4 صباحا.

بوسعادة 6 صباحا.

ريجان: 6: 3 صباحا.

تلمسان 6:23 صباحا.

وأعلنت اللجنة الوزارية لرصد الأهلة والمواقيت الشرعية بالجزائر أن الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أنه تعذر يوم الثلاثاء، رؤية هلال شهر شوال 1442 هجرية، وبذلك أصبح الأربعاء، هو المتمم لشهر رمضان، على أن تكون غرة شهر شوال يوم الخميس المقبل.

ووجهت اللجنة التهنئة للشعب الجزائري بهذه المناسبة، داعية الله أن يرزق البلاد الأمن والاستقرار، وأن يرفع الوباء، وأن يتقبل الصيام والقيام.