موعد صلاة العيد في المغرب 2021.. عدم الإقامة في المساجد بسبب كورونا

قرر المغرب عدم إقامة صلاة عيد الفطر لهذه السنة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي جائحة كورونا، وأوضح بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أمس، أن هذا القرار الذي يشمل المصليات والمساجد، اتُّخذ نظرا للتوافد الذي تُسجله عادة في هذه المناسبة، ونظرا كذلك لصعوبة توفير شروط التباعد بين المصلين، لكن ما هو موعد صلاة العيد في اللمغرب 2021.

موعد صلاة العيد في المغرب 2021

يتساءل ساكنو المغرب عن موعد صلاة عید الفطر 2021 في المغرب، وكل مواطن يبحث عن صلاة العید بالمدينة الذي يسكن بھا، وذلك لأن التوقیت يختلف من مدينة لأخرى، وقد حددت وزارة الأوقاف بدولة المغرب توقیتات صلاة العید ببعض مدنھا منھا المدن التالیة:

سكان أھالي العرائش ستكون صلاة العید في تمام الساعة 42:5 ً دقیقة صباحا، بینما سیتم رفع صلاة العید لسكان القنیطرة في تمام الساعة 46:5 ً دقیقة صباحا.، ولسكان مدينة وزان سترفع الصلاة بتمام الساعة 41:5 ً دقیقة صباحا.

وبلغ مجموع الإصابات أكثر من 514 ألفا وفق آخر حصيلة رسمية، بينها 9083 وفاة.

في المقابل، استفاد أكثر من 5,9 ملايين شخص حتى الآن من حملة التطعيم التي أطلقتها المملكة نهاية يناير، بينهم أكثر من 4,4 ملايين تلقوا الجرعة الثانية.

ويراهن المغرب البالغ عدد سكانه نحو 36 مليونا، على تسريع حملة التطعيم للخروج من الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية.

وتهدف الحملة أيضا إلى "تقليص حالات الوفيات والحالات الخطيرة في صفوف الفئات ذات الهشاشة الصّحية (...) حتّى في حالة نفاذ الّلقاح أو حصول تأخّر في التزوّد"، وفق ما أوضح وزير الصحة خالد آيت الطالب مؤخرا.

وأعلن توسيعها الأسبوع المنصرم لتشمل الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 50 و55 عاما.

من جهة أخرى، سجلت السلطات أكثر من مليون ونصف مخالفة لحالة الطوارئ الصحية بين يوليو وأبريل، قدّمت 18 بالمئة منها للعدالة وفق أرقام رسمية.