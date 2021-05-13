تكريم الأطقم الطبية بمستشفيات البحر الأحمر احتفالا بيوم التمريض العالمي

كرم الدكتور تامرمرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فريق التمريض نيابة عن هيئة التمريض بالمستشفيات، خلال الاحتفال باليوم العالمي للتمريض مع فرق تمريض مستشفيات البحر الأحمر، أمس الأربعاء، بحضور دكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، وفريق الإشراف ومدير إدارة التمريض بصحة البحر الأحمر، لجهودهم خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد بمدن البحر الأحمر.

وأشاد وكيل وزارة الصحة، خلال الاحتفال، بالجهود المبذولة من فرق التمريض خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لهم بهذه المناسبة والامتنان لكل فرق التمريض بالمنشآت الصحية بالمحافظة، على تفانيهم وعطائهم وتقديره لما بذلوه ودورهم الفاعل خلال الفترة العصيبة الماضية من جائحة فيروس كورونا.

ومن جانبه؛ أعلن «مرعي» رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية، استقبالا لعيد الفطر المبارك مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا استمرار العمل بمركز تلقي اللقاح بالأحياء طوال أيام العيد من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.