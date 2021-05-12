صاحب دور الضابط «رامز» في الاختيار 2: «مشهدي مع الكدواني الأصعب»

بأداء صادق وغير مُكلف نجح الفنان الشاب كريم عبدالغني، في تقديم دور الضابط التقني في جهاز الأمن الوطني «رامز» في مسلسل «الاختيار 2»، والذي يعمل على تفريغ الكاميرات، واتباع العناصر الإرهابية تقنيًا، وهو دور جديد يلقي الضوء لأول مرة على فئة مختلفة من ضباط الأمن الوطني، الذين كانت أدوارهم في الدراما محددة في إطار غرف التحقيقات وإخراج المعلومات من التكفيرين والمتهمين.

صفات شخصية مختلفة في دور الضابط «رامز»

ويوضح كريم عبدالغني في حديثه مع «الوطن» كواليس تحضيره لشخصية ضابط الأمن الوطن «رامز» قائلا إن دوره قائم على حل المشكلات أو منع حدوثها، ولذلك يجب أن يتحلى بضبط النفس والتركيز الشديد، مقارنة بباقي الضباط زملائه، فضلا عن السرعة في حل الألغاز قبل حدوث كوارث: «طبيعة شغله كأنه بيتعامل مع متفجرات».

عوامل ساعدت «كريم» في إتقان شخصية الضابط التقني

تمكن الممثل الشاب من أداء الشخصية وبالتفاصيل البسيطة بها، مثل ارتدائه لنظارة حفظ النظر، كطبيعة شخص يقضي أغلب وقته أمام الشاشات، هو ما جعل الجمهور يصدق الشخصية ويعجب بها، حسبما ذكر، مضيفًا أنه يكون على طبيعته في أدائه للشخصية: «مبمثلش»، وذلك لتوصيل مشاعره للجمهور، وجعل الشخصية تبدو حقيقة من خلال توحده معها.

أصعب المشاهد

وعن أصعب المشاهد التي قابلت «كريم» في تجسيد شخصية «رامز»، أوضح أنه كان أمام الفنان ماجد الكدواني في مشهد البكاء على شهداء معركة الواحات: «الوقوف قدامه صعب خاصة في مشهد مؤثر»، مضيفًا أنه لم يتحدث في ذلك المشهد ومع ذلك وصل إحساسه للمشاهدين، وتأثروا به وصدقوه، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المشهد ذهب إلى منزله وضغطه مرتفعًا؛ بسبب تأثره بالمشهد وما شعر به خلاله.

عامل مختلف في دور الضابط «رامز»

وذكر الفنان الشاب أن شخصية «رامز» حقيقية، ولكنهم لم يتقابلا في الحقيقة، مضيفًا أنه سعيد بتجسيد دور جديد ومختلف لرجال الأمن الوطن، بعيدًا عن ما تم حصرهم فيه بالسابق: «دور يحسس الناس إنهم شخصيات عادية موجودة وسطهم»، لافتًا إلى أنه تقدم لتجارب أداء المسلسل وسط 1500 متقدم.

وشارك «كريم» في تجارب فنية سابقة، من بينها دور في مسلسل طاقة حب مع أحمد حاتم ويسرى اللوزي، ومسلسل الآنسة فرح مع أسماء أبو اليزيد، إلا أنه يعتبر دور «رامز» في «الاختيار 2» بطولة بالنسبة له.