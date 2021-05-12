مسلسل الاختيار 2 الحلقة 30 والأخيرة.. توثيق الدراما بالمشاهد الحقيقية

كان الجمهور على موعد اليوم مع الحلقة الجديدة من مسلسل الاختيار 2 الحلقة 30 والأخيرة لكريم عبد العزيز وأحمد مكي على شاشة قناة أون اي.

وشهدت الحلقة الكثير من الأحداث، ولكن الصفة الغالبة في الحلقة كانت في الإعلان عن أنها حلقة وثائقية في بداية عرض العمل وخلال الحلقة تم الدمج ما بين التوثيق الحقيقي والدراما.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 30 والأخيرة

بدأ مسلسل الاختيار 2 الحلقة 30 والأخيرة بمشاهد حقيقية من عملية اغتيال الشهيد محمد مبروك، وعرض تقرير مع زوجته الحقيقية تتحدث فيه عن كواليس تلقيها خبر استشهاد زوجها محمد مبروك.

وخلال الحلقة، تم عرض عدد من المشاهد الخاصة بالأحداث الحقيقية وشهادات عدد من شهود العيان، وهم يحكون عن تفاصيل العمليات الإرهابية، منها الحادث الشهير، حادث تفجير القنبلة في الظابط الخاص بتفكيك المتفجرات في منطقة الطالبية.

والعملية الشهيرة الخاصة بالإرهابي الذي فجر القنبلة في حادث الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وراح ضحيتها عدد كبير من داخل وخارج الكنيسة، والاستعانة بشهادة عدد من شهود العيان على هذا الحادث الإرهابي.

كما شهدت الحلقة أيضا عدد من اللقاءات الخاصة مع أهالي عدد من الشهداء، وهم يحكون عن الكواليس الخاصة باستشهاد أبنائهم، ولقاءات خاصة بأصدقاء الشهداء الذين نجوا من العمليات الإرهابية.

مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار2، بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار وهادي الجيار وسلوى عثمان ورياض الخولي وماجد الكدواني، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.