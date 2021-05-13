استغرقت 14 ساعة.. تفاصيل إعادة تركيب المقصورة الثالثة لـ توت عنخ آمون

كشف الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، تفاصيل الانتهاء من إعادة تركيب المقصورة الثالثة للملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير، موضحا أن الملك له أربع مقصورات والعمل عليها يستهدف الفحص والتوثيق الجيد لتلك المقصورات، لافتا إلى أنهم نجحوا بالفعل في نقل المقصورة الثالثة وإعادة تركيبها.

وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، مع برنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة extra news، أن المقصورة الثالثة تعتبر الثانية من حيث الترتيب على مستوى المقصورات، التي وصلت إلى المتحف المصري الكبير، موضحا أنها كانت متواجدة بالمتحف المصري بالتحرير، رفقة المقصورات الأخرى، والمجموعة الكاملة الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ أمون.

وأشار مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إلى أن المقصورة الثالثة كانت مكونة من 10 أجزاء، وهي عبارة عن «سقف مكون من قطعتين، والكورنيشة من أربع قطع، إضافة إلى الأربع جوانب»، موضحا أنه تم فكها في متحف التحرير، ونُقلت بأمان إلى المتحف المصري الكبير.

وأردف أنه أعيد تجميعها داخل قاعة الملك توت عنخ آمون، التي تتجاوز مساحتها نحو 7 آلاف كيلو متر مربع، ومن المقرر أن تحتوي على كل القطع الخاصة بالمجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، معلنا أن هناك قطعا ستعرض لهذا الملك لم تعرض من قبل في أي مكان، ولا حتى المتحف المصري بالتحرير، وأن علميات إعادة تجميع قطع المقصورة استغرقت نحو 14 ساعة.