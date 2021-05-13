ضبط 1850 كيلو فسيخ ولحوم فاسدة في الدقهلية

ضبطت حملة مشتركة من مباحث تموين الدقهلية، ومديرية الطب البيطري، وتموين الدقهلية، 1850 كيلو جرام من الفسيخ غير صالحة للاستهلاك، واللحوم ، في إطار الحملات التفتيشية على منافذ البيع، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك على محال بيع الفسيخ والأسماك المملحة، ومحال الجزارة والمطاعم والثلاجات، برئاسة العميد عبد الحميد الصيرفي مدير مباحث التموين بالدقهلية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد الحسنين المتولي مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور حنان السعيد أبو العطا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، لمتابعة الأسواق ومدى صلاحية اللحوم المعروضة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ضبط فسيخ فاسد في الدقهلية

أسفرت الحملة عن ضبط 1600 كيلو جرام فسيخ وسردين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 100 كيلو جرام لحوم ذبح خارج السلخانة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستمرار الحملات لضبط كل المخالفات والحفاظ على صحة المواطنين.

ونفذت مديرية التموين في أجا حملة للتفتيش على اللحوم والمجازر، بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

حملة على محال جزارة في أجا

وأسفرت عن ضبط «ف.م.م.» صاحب محل جزارة بقرية ميت دمسيس، وضبط «م.ال.ع» صاحب محل جزارة بقرية شبراويش، وضبط «م.ج.ح» صاحب محل جزارة بقرية كفرالشراقوة، لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على إجمالي 150 كيلو لحوم وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتحررت المحاضر أرقام 786، 787، 789 لسنة 2021 جنح أجا أمن دولة طوارئ، وجار عرضها على النيابة العامة.