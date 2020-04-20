ضبط 8 أطنان فسيخ فاسد في القاهرة والجيزة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 8 أطنان أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ففى القاهرة تم ضبط نحو 2٫5 طن داخل مخزن «غير مرخص» بالسيدة زينب بالقاهرة قبل طرحها والتداول بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام المدير المسئول عن مخزن تابع لمحل «غير مرخص» لتجارة الأسماك المملحة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بحيازة كميات من الأسماك المملحة المعبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيُّر فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بمناسبة قرب الاحتفال بأعياد شم النسيم، مُدخلاً الغش والتدليس على المستهلكين ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر.

وتمكنت محافظة الجيزة من ضبط 5.5 طن فسيخ فاسد غير صالح للاستخدام الآدمى بمصانع غير مرخصة بمركز ومدينة أوسيم وحى الوراق استكمالاً للحملات التى تم شنها خلال أعياد شم النسيم حفاظاً على صحة المواطنين وحمايتهم من غش وجشع بعض التجار، وذلك خلال حملات تمت بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين.