أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الإثنين في أسواق الدقهلية

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن في الأسواق، وكذلك أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية، فيما حافظت اللحوم على ثبات سعرها بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، اليوم الإثنين 10 مايو 2021، في 28 من شهر رمضان، بقائمة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق الدقهلية.

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام هي كما يلي:

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

فراخ بيضاء: يتراوح السعر من 31 جنيها إلى 32 جنيها

فراخ أحمر بلدي: 37 جنيها

سمان: 35 جنيها

فراخ بانيه: 84 جنيها

دبابيس: يتراوح السعر من 45 جنيها إلي 46 جنيها

أوراك: 38 جنيها

صدور بالعظم: يتراوح السعر من 45 جنيها إلي 47 جنيها

حمام كداب: 50 جنيها

شاورما فراخ : 65 جنيها

بط سوداني 60 جنيها، بط مسكوفى 55 جنيها

زوج حمام: 70 جنيها

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

لحمة بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلى 140 جنيها حسب المنطقة

لحمة توزيع منافذ: يتراوح السعر من 75 جنيها إلى 80 جنيها

لحمة بلدي كبيرة: 100 جنيه

سجق بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 110 جنيهات إلى 140 جنيها

كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها، إلى 140 جنيها و150 جنيها

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

برازيلي: يتراوح سعر الكيلو من 75 جنيها إلى 80 جنيها

لحمة سوداني: 85 جنيها

كبده مستوردة: 50 جنيها

لحمة جملي: يتراوح سعر الكيلو 80 جنيها إلى 90 جنيها

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

بوري متوسط وكبير: يتراوح سعر الكيلو من 48 جنيها و55 جنيها إلى 60 جنيها

سمك بلطي متوسط ووبر: يتراوح السعر من 26 جنيها إلى 30 جنيها

سمك سردين: 30 جنيها

جمبري متوسط وكبير: يتراوح السعر من 80 جنيها إلى 170 جنيها و200 جنيه

كابوريا نتي: يتراوح السعر من 75 جنيها إلى 120 جنيها

سمك ماكريل: يتراوح السعر من 38 جنيها إلى 45 جنيها

كليماري: 80 جنيها

سبيط: يتراوح السعر من 130 جنيها إلى 150 جنيها