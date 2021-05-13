منهم «عرفات وأوليجا».. هكذا يحتفل المتزوجون من أجانب بالعيد في الغردقة

على الرغم من كون زوجاتهم أجنبيات، إلا أن فرحة وطقوس الاحتفال بالعيد لاتختلف داخل منازلهم بمدينة الغردقة فى محافظة البحر الأحمر، من تحضير البسكويت والملابس الجديدة وتبادل التهاني مع الأصدقاء والذهاب لأداء صلاة العيد صباحا ثم تناول وجبة الفطار من «بسكويت وشاي باللبن».

يعيش فى مدينة الغردقة عشرات المواطنين المتزوجين من أجنبيات ومن بينهم الزوجين عرفات وأوليجا التى تحمل الجنسية الأوكرانية، فبعد قصة حب تعود إلى شهر رمضان قبل ثمانية سنوات خلال إحدى زياراتها لمدينة الغردقة تزوجت في العيد لتستقر في منزل الزوجية بالغردقة وتنجب ولدين عمر 7 سنوات وريان أربعة سنوات.

يحرص الزوجين دائما على الاحتفال بالعيد وأداة الصلاة في المسجد و«قبل تداعيات تفشى فيروس كورونا»، وفق تصريحات عرفات لـ«الوطن»، موضحا: «أن زوجته أوليجا تحمل الجنسية الأوكرانية وتحرص على الاحتفال بالعيد مع ولديه عمر َوريان سنويا بشراء البسكويت وكعك العيد».

ويضيف عرفات: «أن عيد الفطر له طعم مختلف عن كل الأعياد لأنه يأتي بعد شهر رمضان الكريم والـ30 يومآ صيام، حيث تحرص أوليجا على إعداد الطعام المصري فى وجبة الإفطار الشاي باللبن وكعك العيد أما وجبة الغداء فهي فى الغالب «بط» والتي تبدع في تجهيزها.

وتابع: «نتبادل بعدها التهاني مع الأهل والأصدقاء من المصريين والأجانب من المقيمين في مدينة الغردقة، كما حيث تحرص عائلة أوليجا التي تقيم في أوكرانيا على الاتصال دائمآ لتقديم التهنئة في الأعياد».

ويشير عرفة إلى حرص زوجته على شراء العبايات البيضاء للولدين عمر وريان لأداء صلاة العيد في المسجد َوذلك فى السنوات الماضية قبل فرض إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة كورونا ومنع الأطفال بالصلاة في المساجد حفاظًا على الصحة العامة»

بينما يوضح بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن ما يقرب من 40 ألف أجنبي من جنسيات مختلفة يقيمون في الغردقة إقامة دائمة وأن عدد كبير من السيدات متزوج من مصريين ويتبادلون التهاني في الأعياد والمناسبات حيث أنهم متابعات جيدات لعادات وتقاليد المجتمع المصري.