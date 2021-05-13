استقرار أسعار حديد التسليح بالأسواق في أول أيام العيد

استقرت أسعار حديد التسليح، اليوم الخميس، 13 مايو 2021 أول أيام عيد الفطر المبارك في الأسواق.

وتتأثر أسعار حديد التسليح، بالأسعار العالمية نظرا لاعتمادها على مستلزمات إنتاج يتم استيرادها جميعا من الخارج، حيث تعلن مصانع حديد التسليح بداية كل شهر الأسعار الجديدة، ويعد شهر مايو الجاري من الشهور التي ارتفع فيها منتج الحديد مرتين مع بداية الشهر.

ومن جانبه، توقع أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أن تسود حالة من الهدوء فى الطلب على مواد البناء خلال أيام عيد الفطر، مشيرا إلى أن أسعار حديد التسليح أستقرت بعد ارتقاع خلال الأيام الماضية ولمده 5 أيام متتالية.

وأضاف الزيني، أن أسعار حديد التسليح تتجه إلى مزيد من الارتفاع بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج ومنها «البليت ومكورات الحديد وإلصاج والخردة» فى البورصات العالمية.

وتابع بأن أسعار حديد التسليح ارتفعت خلال 13 يوم من شهر مايو مرتين ليكسر سعر بيع الحديد التسليح حاجز الـ14 ألف جنيها فى شهر رمضان الذى يعد الأقل طلبا وتعد هذه الزيادة هى الثانية خلال 6 أيام فقط من شهر مايو، مضيفا أن إعلان الشركات عن الارتفاع جاء عبر رسائل «sms».

وسجلت أسعار حديد التسليح بعد الارتفاع أسعار تتراوح ما بين 1450 و14200 جنيه للطن، حيث بيع حديد تسليح عز بـ14200 جنيه للطن وحديد تسليح المصريين بـ14100 جنيه للطن، وسجل حديد عز بشاي 1450 جنيها للطن.

وبيع حديد التسليح في الأسواق بمتوسط سعر يتراوح ما بين 13200 و13700 جنيه للطن، بينما سجل متوسط سعر حديد التسليح «عز» فى الأسواق المحليه نحو 13700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع فى حين سجلت حديد المصريين 13550 جنيها للطن.

وبلغ سعر حديد الجارحى نحو 13450 جنيها للطن أرض مصنع، وحديد بشاي 13450 جنيها للطن، وسعر حديد السويس للصلب عند 13550 جنيها وسجل سعر حديد المراكبي 13400 جنيه للطن.

وبشأن أسعار الأسمنت، فإن الأسعار مستقرة فى الأسواق خلال الأسبوع الجارى ولا تغير حيث تعلن شركات الأسمنت الأسعار بشكل أسبوعى.

وتتراوح أسعار الأسمنت ما بين 835 و895 جنيها للطن، حيث سجلت أسعار أسمنت الشركة العربية للأسمنت 895 جنيها فيما سجلت شركة المنيا للأسمنت 835 جنيها وبيع أسمنت السويس بـ885 جنيها، وأسمنت حلون بـ880 جنيها للطن.