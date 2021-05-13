بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الفطر من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة كتب: أحمد حامد دياب 05:16 ص | الخميس 13 مايو 2021 مسجد الماسة يقدم الوطن بثا مباشرا لشعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة. اقرأ المزيد: الإفتاء: صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي وأمر بها الرجال والنساء موعد صلاة العيد في المغرب 2021.. عدم الإقامة في المساجد بسبب كورونا موعد صلاة العيد في الجزائر 2021.. ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية موعد صلاة العيد في تونس 2021.. عادات طيبة وتاريخية صلاة العيد عيد الفطر المبارك مسجد الماسة