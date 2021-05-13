محافظ كفر الشيخ ونائبه يؤديان صلاة عيد الفطر بمسجد الاستاد

أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعددًا من وكلاء الوزارات والتنفيذين، وأعضاء مجلس النواب، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الاستاد الرياضى.

ووسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد، واصطحاب المصلين للمصليات الشخصية، وارتداء الكمامات، أدى الأهالى صلاة العيد بالمساجد.

وقدم محافظ كفر الشيخ التهنئة لكل الحضور بعيد الفطر المبارك ، مناشدا بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة المواطنين.

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تابع الاستعدادات بالمساجد التى تم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها بالمحافظة وعددها 4030 مسجدا، وتم تخصيص إمامين وعمال لكل مسجد، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين.

وأضاف يونس: «أنه لم يسمح بدخول الأطفال خلال صلاة عيد الفطر وفقا لتوجيهات وزارة الأوقاف، مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لكل مصلى، واصطحاب المصلى الشخصى أيضًا، وذلك من باب الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع فى ظل ارتفاع نسبة الإصابة اليومى بكورونا.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم التأكيد على جميع الأئمة بأن لا تزيد مدة تكبيرات العيد عن سبع دقائق، ولا تزيد الخطبة والصلاة على عشرة دقائق، حتى لا تطول فترة التجمع أكثر من اللازم بما يساعد على نشر العدوى.

وأشار إلى التشديد على جميع الإدارات والمفتشين بالمرور ليلة العيد على جميع الأماكن لرصد أى محاولة لإقامة ساحات بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بهذا العمل، مؤكدا أن غرفة عمليات المديرية فى انعقاد مستمر لرصد أى مخالفة والتعامل معها فورا للقضاء عليها.