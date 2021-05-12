التفاصيل الكاملة لوفاة مصابين بكورونا في حريق مستشفى صدر كفر الشيخ

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثالثة والنصف صباحا، إذ فوجئ العاملون بنوبتجية مستشفى صدر كفر الشيخ، بنشوب حريق داخل غرفة الرعاية المركزة المخصصة لنقل مصابي فيروس كورونا المستجد، داخل قسم العزل بالمستشفى، ليهرع الطاقم الطبي المتواجد بالمستشفى إلى الغرفة، محاولين نقل 16 مصابا بالفيروس إلى القسم المجاور، محاولين إنقاذهم، وأخرون يحاولون السيطرة على الحريق قبل امتداده للطوابق المختلفة وأقسام المرضى.. هكذا كان المشهد في حريق مستشفى صدر كفر الشيخ، والذي شب في الثالثة والنصف صباح اليوم.

صراخ الممرضات:« نقلن المصابين وحاولن إخماد حريق مستشفى صدر كفر الشيخ»

ممرضات يصرحن وهن ينقلن المصابين، وأطباء يحاولون عمل انعاش رئوي لمصابين قبل وفاتهما: «الحق يادكتور الحالتين اللي حالتهما حرجة بيموتوا، مش عارفين نتصرف»، نداء إحدى الممرضات، على طبيب الرعاية المركزة، الموجود بالنوبتجية خلال حريق مستشفى صدر كفر الشيخ، ليتوجه الطبيب الشاب مسرعاً نحوهما، محاولاً إنقاذهما عبر الإنعاش الرئوي دون جدوى لخطورة حالتهما، ليسرع محاولاً بالمساعدة في إخماد الحريق باستخدام الطفايات اليدوية قبل وصول سيارات الحماية المدنية.

وانتقلت قيادات مديرية الشئون الصحية إلى مكان حريق مستشفى صدر كفر الشيخ، خلال قيام سيارات الإطفاء بالسيطرة عليه، لتهرع أيضاً سيارات الإسعاف لنقل بعض المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ممن تستدعي حالتهم النقل السريع، حيث جرى نقل 4 حالات بينما استقرت 6 حالات أخرى داخل الرعاية المركزى بمستشفى صدر كفر الشيخ.

النيابة العامة تنتقل لمعاينة حريق مستشفى صدر كفر الشيخ

انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة حريق مستشفى صدر كفر الشيخ، وصعدت لمعاينة مكان الحريق بالطابق الثاني، وكذلك الاستماع لأقوال المسئولين عن النوبتجية، عن أسباب الحريق، ومن المقرر أن يتم ندب المعمل الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، لمعرفة سبب الحريق، الذي أسفر عن وفاة مصابين إثنين بفيروس كورونا، إثر تدهور حالتهما بعد الحريق.

المحافظ يطمئن على المرضى بحريق مستشفى صدر كفر الشيخ

بينما انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للمستشفى مبكراً للإطمئنان على المرضى المحجوزين، كما انتقل لمستشفى كفر الشيخ العام، للإطمئنان على المرضى الذين جرى نقلهم إلى المستشفى، ووفق بيان المحافظة، فإن الحريق، اندلع في الساعة الثالثة والنصف صباح اليوم الاربعاء، داخل غرفة العناية المركزة بالدور الثاني من مستشفي الصدر بمدينة كفرالشيخ بسبب ماس كهربائي، والمتواجد به 16 حالة مرضية منهم 6 حالات بالعناية المركزه وقد تم نقل 4 حالات منها إلي العناية المركزة بمستشفي كفرالشيخ العام بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية، ووفاة حالتين من المرضي كانوا في حالة حرجة.

تفاصيل حريق مستشفى صدر كفر الشيخ:« نشب بالرعاية المركزة في الطابق الثاني»

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الطبيب المسئول عن غرفة العناية المركزة حاول إخماد النار في حريق مستشفى صدر كفر الشيخ فور اندلاعها باستخدام أجهزة الإطفاء اليدوية " الطفايات " وبمشاركة طاقم التمريض والعاملين بالمستشفى، ولكنهم لم يتمكّنوا من ذلك حيث تصاعدت الادخنه وامتدت حتى وصول سيارات الحماية المدنية وسيطرت علي الحريق.

وكشف كشف احمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، عن نقل المرضي للقسم المجاور للعناية وفصل التيار الكهربائي عن المستشفي، ووضع الحالات علي أجهزة الأكسجين بالعنابر المجاورة للعناية، بعد حريق مستشفى صدر كفر الشيخ، فضلاً عن التأكد من استقرار العلامات الحيوية للمرضي، وعقب ذلك لاحظ التمريض تدهور إحدي الحالات «أ.ع.أ.ح»، وقام طبيب العناية المركزة بمناظرة الحالة وعمل الاسعافات اللازمة علي الفور ولكن دون جدوي، والحالة الثانية «ص.ص.ح»، أيضًا تم التعامل معها بالاسعافات اللازمة وإنعاش القلب في محاولة لاسترجاع النبض والتنفس، وتبين التوقف التام لعضلة القلب.

بينما كلف محافظ كفرالشيخ، قيادات مديرية الصحة و اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بمتابعة حالات المرضي الصحية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، بعد حريق مستشفى صدر كفر الشيخ، وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، حتي تماثلهم الشفاء، وانتقلت النيابة العامة وقيادات مديرية الامن للمعاينة، وعمل تقرير فني بالاشتراك مع إدارة الحماية المدنية وشركة الكهرباء، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وكان المحافظ، انتقل لموقع الحادث علي الفور للاطمئنان علي حالة المرضى كذا انتقاله إلي مستشفي كفرالشيخ العام، للاطمئنان علي الـ 4 حالات التي تم نقلها والتأكد من استقرار حالتهم الصحية.