5 معلومات عن خطيب العيد أمام الرئيس.. الشحات عزازي إمام مساجد آل البيت

أدى الشيخ الشحات السيد عزازي، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة في مدينة العلمين الجديدة، وألقى خطبة العيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وعدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة.

الشحات عزازي يخطب العيد عن «جبر الخواطر» بحضور السيسي: أفضل عبادة

«الوطن» ترصد لكم أبرز المعلومات عن الشيخ الشحات عزازي، كما يلي:

1-ولد بإحدى قرى مركز الزقازيق، وتعلم في كٌتاب قرية مجاورة لقريته، ثم سلك طريق التعليم الأزهري.

2- حصل على الاجازة العالية «ليسانس» أصول الدين والدعوة من كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالزقازيق بتقدير عام جيد جدًا، في المركز الثاني على دفعته.

3- التحق بالدراسات العليا بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، وحصل على تمهيدي الماجستير بتقدير جيد جدا، وشهادة التخصص «الماجستير» في الدعوة الاسلاميه، بتقدير ممتاز، وكذلك شهادة العالمية «الدكتوراة»، في الدعوة والثقافة الإسلامية.

4- شغل منصب إمام وخطيب عددا من مساجد أهل البيت الكبرى بالقاهرة، مثل السيدة زينب والسيدة نفسية، وغيرهما من المساجد الكبرى.

5- خطب الجمعة على منابر مساجد مصر الكبري كالسيدة نفيسة وعمرو بن العاص والجامع الأزهر والنور بالعباسية والفتح برمسيس والإمام الشافعي والرفاعي والفتاح العليم بالعاصمة الإدارية.