محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل في بنها ويقدم التهنئة للمواطنين

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، كورنيش النيل بمدينة بنها سيرا على الاقدام، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر ببنها، رافقه المهندس علي عبد الستار رئيس المدينة، لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، كما توقف مع بعض المواطنين واستمع إلى مطالبهم بتطوير المدينة وقد وعد بدراستها في أقرب وقت.

وأدى محافظ القليوبية، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها، يرافقه اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، والعميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وسط إجراءات إحترازية ووقائية.

ووجه المحافظ التهنئة لجموع الشعب المصري عامة ، وأبناء القليوبية خاصة بمناسبة العيد المبارك، أعاده الله علي الجميع بالخير واليمن والبركات ، متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.