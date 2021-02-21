تطوير المركز التكنولوجي وتطوير خدمات ذوي الهمم وكبار السن في بنها

تفقد المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة ومركز بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، أعمال تطوير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمجلس؛ لتوسعة المركز، وعمل دورات مياه، وأماكن مخصصة لكبار السن، وتقديم خدمة مميزه للمترددين عليه، وأن العمل من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

كما كلف جميع إدارات المجلس، بتواجد مندوب في جميع الإدارات الخدمية بالمركز؛ لتفعيل خدمة الشباك الواحد الشباك تيسيرا على المواطنين

وواصلت الأجهزة التنفيذية بالمجلس، حملات رفع الإشغالات الموجودة بالشوارع على مدار اليوم، وإخلاء الأرصفة والميادين من الباعة الجائلين.

وأجرى رئيس المدينة، تنسيقًا مع الإشغالات وشرطة المرافق والأجهزة المعاونة بالوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها، لشن حملات لرفع الإشغالات من شوارع المدينة، وإخلاء الأرصفة والشوارع والميادين العامة من الباعة الجائلين، والتحفظ على البضائع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.