محافظ القاهرة يتفقد تطبيق قرار غلق الحدائق والمراسي النيلية

تابع محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، إجراءات غلق الحدائق والمتنزهات في القاهرة، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد جولته التفقدية في محيط الحديقة الدولية بمدينة نصر، في ظل تداعيات ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

ويجري المحافظ جولة تفقدية بعد نهاية جولته في المتنزهات، بمتابعة قرار مجلس الوزراء لغلق المراسي النيلية، بجولة في مرسي ماسبيرو بكورنيش النيل.

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته، شدد عبد العال على أنّ الحملات مستمرة طوال أيام العيد، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بإيقاف أي مظاهر غير مسموح بها في العيد وفقا لقرارات الحكومة.

وبدءًا من أمس، نفذت الحكومة عدد من القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا والتي بدأ تطبيقها في فترة الإجازة الممتدة حتى الأحد المقبل.

قرارات حكومية بدأت اليوم: عيد بلا حفلات.. وغلق للشواطئ العامة

ويشهد العيد حظرا كاملا لأي تجمعات أو احتفالات أو مؤتمرات أو حفلات، وفرض ضوابط بشأن السماح بإقامة صلاة العيد في الأماكن التي يقام بها صلاة الجمعة بذات الإجراءات والاشتراطات، مع حظر اصطحاب الأطفال لصلاة العيد، مع إحكام وتقليل لحركة الحافلات في العيد.

وبدءا من أمس بدأ تنفيذ قرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة والحدائق بشكل كامل، فضلًا عن إغلاق المراسي النيلية، مع غلق المحال التجارية والمطاعم والمولات والسينمات والمسارح بدءًا من الساعة 9 مساءً، واستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل «الديليفري» والتيك أوي للمطاعم لما بعد الـ9 مساءً.

وفي عدة محافظات في أعقاب صلاة العيد، انتهت أجهزة الأمن من فض التجمعات الكبيرة للمواطنين، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك؛ الذين خالفوا قرارات الحكومة التي نصّت على منع أي تجمعات بسبب تصاعد إصابات فيروس كورونا.