منع مواطنين حالوا التسلل للشواطئ والحدائق في بورسعيد رغم إغلاقها (صور)

نظمت مديرية أمن بورسعيد حملات مكبرة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لمنع تسلل المواطنين إلى الشواطئ والحدائق العامة وأماكن التنزهات، وضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء بمختلف المحافظات.

ومنع رجال الأمن تحت إشراف اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، مواطنين حاولوا التسلل إلى الكورنيش وشاطئ بورسعيد وبعض الحدائق العامة المحاطة بالحواجز الحديدية للتنزه فيها والاحتفال بالعيد عقب أداء صلاة العيد بعدد من الأحياء.

وحث رجال الأمن، المواطنين المحتفلين بالعيد، باتباع الإجراءات الاحترازية ومنع التسلل إلى الأماكن المغلقة في عيد الفطر المبارك، والحرص على عدم التكدس، حفاظا على حياتهم ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد العالم.

وانتشر رجال الأمن في أماكن التنزهات على طول كورنيش بورسعيد المطل على الشاطئ قبل صلاة العيد، بالتنسيق مع رجال الأحياء الذين قاموا بإغراق الحدائق العامة بالماء وإحاطتها والمقاعد المتواجدة بها بكردون من الأسوار الحديدية وأحبال وشرائط بلاستيكية لمنع جلوس المحتفلين بعيد الفطر فيها.

على الجانب الآخر، شهد شارع طرح البحر ببورسعيد تكدس للأهالي، وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، حيث يعتبر هو المتنزه الرئيسي في العيد بعد إغلاق الحدائق وشاطئ بورسعيد.

كما شهدت منطقة كافتريات شارع «ديليسبس»، وأخرى بطرح البحر، تزاحم شديد لأهالي بورسعيد، وتقديم الشيشة في بعض الكافتريات بعيدا عن عيون الأمن وعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، الأمر الذي أثار قلق البعض من انتشار فيروس كورونا بينهم.