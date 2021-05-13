«الصحة»: 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم تصل مصر اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وصول 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية خلال الساعات القليلة المقبلة من اليوم الخميس.

وقال مصدر بالوزارة لـ«الوطن»، إنّه من المقرر تسلم نحو 1400 لتر من المادة الخام خلال مايو الحالي لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني، تكفي لتصنيع مليوني وربع جرعة من اللقاحات.

وتوقع الانتهاء من تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك بنهاية العام الحالي، خاصة أنّ مصر تسعى لتنويع مصادر اللقاحات، والبداية ستكون بتصنيع اللقاح الصيني وسيتم الإعلان عن تصنيع لقاحات أخرى في مصر قريبا.

وكشف المصدر عن أنّ الخطة المبدئية تشتمل على إنتاج 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك في بداية ونهاية العام، حيث نصل إلى تصنيع 40 مليون جرعة، مؤكدا أنّ هذه الكميات تجعل مصر مركزا لتصنيع اللقاحات وتصديرها للقارة الأفريقية.

قبل ساعات .. مصر تستقبل جرعات جديدة من لقاح أسترازينكا

واستقبلت الصحة مع الساعات الأولي لليوم الخميس، جرعة تتكون من مليون و768 ألفًا و800 جرعة للقاح فيروس كورونا أسترازينيكا، ضمن اتفاقية كوفاكس، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات المعروف بـ«جافي» وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

والحاصل على لقاح أسترازينيكا، يأخذ الجرعة الثانية بعد مرور 12 أسبوعًا من تلقيه الأولى، عكس سينوفارم الصيني، حيث يحصل الشخص على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى، في الوقت الذي يستمر فيه عمل مراكز تلقي اللقاحات خلال أيام عيد الفطر المبارك، والذي تخطى عددهم 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مناشدات من وزارة الصحة للمواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح.