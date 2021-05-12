الصحة تكشف الأعراض الجانبية للقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، كنوع من الإجراء الاحترازي التوعوي للمواطنين الذين سجلوا بياناتهم للحصول على لقاح كورونا، وفي انتظار موعد الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح.

هذه هي الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وفي منشور رسمي كشفت وزارة الصحة، عن أنه يوجد أعراض جانبية بالجسم للشخص الذي سيحصل على اللقاح أبرزها ارتفاع درجة الحرارة والتعرق وإرهاق عام بالجسم، بجانب أعراض موضعية في مكان الحصول على حقنة اللقاح مثل الأحمرار والتورم والحكة.

الصحة تناشد المواطنين التسجيل للحصول على اللقاحات

وتناشد وزارة الصحة المواطنين بسرعة التسجيل عبر الموقع الإليكتروني للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك لوقف تصاعد إصابات الفيروس الذي يستمر في كسر حاجز الألف إصابة للأسبوع الثالث على التوالي.

طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن أهمية الالتزم بارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار.

في العيد.. الصحة تحذر من التجمعات العائلية

وحذّرت وزارة الصحة في بيان رسمي صباح الأربعاء، من استمرار الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسرة، من إمكانية أن تكون تلك الزيارات والتجمعات بؤرة لنقل العدوى لباقي أفراد الأسرة.

وطالبت المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، حال الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، أو التواصل على الخط الساخن برقم 105.

وأعلنت الصحة رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات مع التأكيد على توافر مخزون من الأدوية وأرصدة كافية من الدم، وتخصيص فرق للانتشار السريع بهدف التدخل السريع حال حدوث أي طارئ أو حادث.

و أعلنت وزارة الصحة، تنفيذ عدد من الزيارات لمنازل أسر الشهداء من الأطقم الطبية بعدد من محافظات الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.