مبادرة التمويل العقاري 2021 في (س و ج) قبل طرحها بعد عيد الفطر

ينتظر عدد كبير من المواطنين بدء طرح مبادرة التمويل العقاري الجديدة لعام 2021، والتي أعلن عنها البنك المركزي في وقت سابق، ويمكن لعدد كبير من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل تملك وحدات سكنية خاصة بهم بفائدة قليلة جدا ومقدم منخفض.

وترصد السطور التالية أبرز الأسئلة التي تدور في ذهن المواطن الراغب في الأستفادة من المبادرة وأجوبتها حسب هو معلن.

متى سيتم طرح المبادرة للاستفادة منها؟

بحسب مصادر بالبنك المركزي سيتم بدء العمل بالمبادرة وطرحها في البنوك المصرية خلال أيام قليلة، خاصة بعد انتهاء أيام إجازات عيد الفطر المبارك، حيث أرسل البنك المركزي فعليا للبنوك القواعد المنظمة لمبادرة التمويل العقاري 2021 لأخذ رأيهم فيها، ومدى إمكانية المشاركة.

من هي الفئات المستفيدة من مبادرة التمويل العقاري 2021؟

تأتي مبادرة التمويل العقاري 2021 لدعم قدرات محدودي ومتوسطي الدخل على تملك الوحدات السكنية.

ما هي شروط الاستفادة في مبادرة التمويل العقاري 2021؟

يشترط على الحاصلين على المبادرة ألا يزيد الدخل للمستفيد من محدودي الدخل، على 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، بينما لا يزيد الدخل على 10 آلاف للأعزب، و14 ألف للأسرة، لمتوسطي الدخل.

ما هي مواصفات الوحدات التي يمكن شراؤها من خلال المبادرة؟

تشترط مبادرة التمويل العقاري 2021، أن تكون الوحدات مسجلة، وكاملة التشطيب، وألا يكون عليها أي مخالفات، وأن يكون العقار مسجلا في الشهر العقاري أو على الأقل أن تكون الوحدة قابلة للتسجيل.

ما هو متوسط أسعار الشقق التي يمكن تمويلها من قبل المبادرة؟

الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل، والحد الأقصى لسعر الوحدة لمتوسطي الدخل مليون جنيه.

ما هي قيمة فائدة التمويل؟

وتتحمل الدولة 120 مليار جنيه، دعما لمبادرة التمويل العقاري الجديدة، بفائدة 3% متناقصة.

ما هي المدة المتاحة لتقسيط ثمن الوحدات السكنية من خلال المبادرة؟

التقسيط لمدة 30 عاما بفائدة متناقصة 3%، وجرى تخصيص نحو 100 مليار جنيه لتمويل المبادرة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

هل يمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري 2021؟

يمكن لمن تخطى سنهم 60 عاما الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري وفقا للتحديثات الجديدة التي أجراها البنك المركزي للمستفيدين.

ماذا عن قيمة مقدم الوحدات السكنية التي يتم تمويلها من قبل المبادرة؟

يجب دفع نسبة 20% من قيمة الوحدة السكنية، و40% للراغبين في الاستفادة من المبادرة من أصحاب المعاشات.

ماذا عن قيمة القسط الشهري الخاص بالوحدة السكنية؟

قيمة القسط الشهري للمستفيد من المبادرة لمحدودي الدخل نحو 1027 جنيها.

ما هي خطوات التقديم للاستفادة من المبادرة؟

من يرغب في الحصول على التمويل العقاري عليه التوجه لجهة التمويل، ومعه المستندات الدالة على الوحدة التي يرغب فيها، ويجري بعدها البنك دراسة ملف المتقدم ويتأكد من أنّ الوحدة متوافقة مع شروط المبادرة، كما تجري معاينة الوحدة للتأكد من ذلك، وبعد الحصول على موافقة جهة التمويل على القرض، يجري تنظيم قيمة الأقساط وطرق التحصيل.