عاجل.. وفاة شخص وإصابة 7 إثر انفجار أسطوانات غاز في مطعم بالسعودية

شهدت مدينة الخبر شرق السعودية، انفجار أسطوانات غاز في مطعم بحي العقربية في تمام الساعة 12:15، ليل الأربعاء، وتضررت نتيجة هذا الحادث أكثر من 8 محلات تجارية مجاورة للمطعم.

من جهته، أوضح الدفاع المدني بمدينة ⁧‫الخبر،‬ أن الانفجار في مطعم بحي ⁧‫العقربية‬⁩، نتج عنه وفاة شخص وإصابة 7 أشخاص، تم نقل 6 منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد سعد العبود، أحد المتواجدين في موقع الحادث، أن أسطوانات غاز لمطعم في حي العقربية انفجرت، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في الموقع، بحسب فضائية «العربية».

ويعمل فريق متخصص من الدفاع المدني في البحث عن الأنقاض، وتمشيط الموقع والتأكد من الإصابات.