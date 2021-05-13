كيفية تقديم شكوى لو قيمة فاتورة الكهرباء «مبالغ فيها»

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الطرق والآليات التي يجب أن يتبعها عند تقديمه شكوى لأحد فروع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من صحة المحاسبة بفاتورة الكهرباء الشهرية؛ طبقًا لاستهلاكه الفعلي وذلك لتجنب أخطاء الفواتير.

طرق التأكد من صحة فاتورة الكهرباء

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الطرق التي يجب اتباعها للتأكد من صحة فاتورة الكهرباء وهي كالآتي:

- يجب مراجعة نمط الاستهلاك الشهري لقيمة فاتورة الكهرباء من خلال المقارنة مع الفاتورة السابقة بمراعاة الاختلاف في معدل الاستهلاك بين الشتاء والصيف وثبات الأحمال المركبة.

- إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي قم بقراءة العداد ومقارنتها بخانة القراءة الحالية المسجلة بالفاتورة.

- حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج احسب فاتورتك.

- في حالة وجود فارق كبير بين قراءة العداد والقراءة الحالية للفاتورة، يتم اللجوء إلى تقديم شكوى باتباع الآتي:

- يجب أن تتوجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد «من خلال تصوير قراءة العداد» ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك أو تقديم شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

- في حال تقديم تظلم لشركة الكهرباء التابع لها المواطن ولم يتم الاستجابة، يمكنك تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز، وتسليمه للإدارة المختصة، وإحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة، ورد الشركة.

طرق تقديم الشكوى من فاتورة الكهرباء

- الحضور إلى مقر الشركة، وملء نموذج الشكوى، وتسليمه للإدارة المختصة.

- تحميل نموذج الشكوى من الموقع الرسمى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وملء جميع البيانات بالتفصيل، وإرساله إلى مقر الجهاز سواء بالبريد المسجل أو بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو التسليم باليد.

- ويتم استخدام نموذج الشكوى الإلكتروني عبر الضغط هـنـــا.

كيفية دراسة شكاوى المستهلكين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

- أن يكون قد رفع شكواه إلى شركة الكهرباء المختصة ولم يجد لها حلًا.

- تقدم المرفقات الآتية بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو تسلم باليد في مقر الجهاز.

- صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة.

- صورة من رد الشركة المختصة على الشكوى المقدمة.